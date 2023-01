Már akkor is nagyon tetszett neki a Szerencsekerék, amikor Klausmann Viktor vezette, csak akkor még gyerek volt. Viszont nagy vágya volt, hogy részt vehessen a műsorban egyszer, mint játékos. Ez most teljesülhetett és Kasza Tibi műsorvezetése mellett is izgalmas volt – mondta Vajtó László. Pedig Lacitól nem idegen a stúdiók és kamerák világa, hiszen valamikor rádiósként és tévésként is dolgozott. Az utóbbi években leginkább műsorvezetőként, speaker-ként, különböző rendezvényekről ismerhetjük őt. Illetve egy ideje már mese előadások forgatókönyvírójaként és rendezőjeként is tevékenykedik. Jelenleg pedig éppen egy nagyjátékfilm forgatókönyvén dolgozik. Pár éve feladta városi életét és vidékre költözött, Emődön él családjával, feleségével és két gyermekével.

Abszolút mellé szegődött a szerencse

Reménykedett a nyereményben, de inkább „egy jót játszani ment”, próbára szerette volna tenni magát, mint kvízjátékos.– fogalmazott Laci. Nem voltak előzetesen nagy elvárásai, a tíz éves házassági évfordulójukra akarta meglepni feleségét egy profi fotózással, annak az áránál azonban jóval többet vitt haza. A műsor felvétele előtt komoly casting-on kellett végigmenni, a családja előtt mindvégig, az adás felvételéig titokban tartotta azt, hogy ott járt – emelte ki. Nemcsak a tudáson, a szerencsén is múlik a műsorban sok minden. Az első körben úgy tudott nyerni, hogy a mellette játszó Monoki Lehel egy betűt rontott el a megfejtésben, Laci pedig kitalálta a helyes választ. Aztán még volt olyan pillanata a játéknak, amikor a másik „civil” játékos, Pálma cserét pörgetett és nem Lacival cserélt, hanem Lehellel, így neki megmaradt az elnyerhető összege. A döntőben pedig már számít, hogy ki mennyit gyűjtött, mert a legtöbb pénzzel rendelkező játékos jut a végjátékba. A legvégén még egy duplázót is kiforgatott, amellyel kétszeresére növelte a pénzét, az is a szerencsén múlt – jegyezte meg Laci. Hozzátette: akkor, ha ügyes kvízjátékos és szerencsés is valaki, úgy könnyű nyerni.

Kedvet kapott a kvízhez

Sokan gondolhatják úgy időnként, hogy a feladvány könnyű, hogyan lehetséges, hogy a játékos nem tudja kitalálni. Azért azt fontos tudni, hogy egy tévé stúdióban kamerák és nézők előtt játszani és gondolkozni nem ugyanolyan, mint otthon a fotelban. A műsorvezető Kasza Tibi végig nagyon jó fej volt, sokat segített a játékosoknak. Mindenesetre nagyon jól érezte magát a műsorban, a végjáték különösen izgalmas volt, hiszen akkor már tényleg csak magára számíthatott – tudatta Laci. Kevés betűből végül öt másodperc alatt sikerült megfejteni a feladványt. A nyereménye mellé még plusz egymillió forintot pörgetett a keréken, így lett a végeredmény több mint öt millió forint. Mivel ez ilyen hihetetlenül jó élmény volt, ezért nagy kedvet kapott hozzá. Laci elárulta, hogy április elején egy újabb kvízjátékban láthatjuk majd szerepelni a TV2-n, de ennél többet egyelőre nem mondhatott róla.