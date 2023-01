Szerdán reggel 9 órakor nyit a Bánkúti sícentrum 2-es, 4-es, 5-ös és 6-os pályája. A C jelű felvonót helyezik üzembe. A hó vastagsága 36 centiméter, tudtuk meg Gramantik Csabáról, a Bánkúti Síklub elnökétől. Mint mondta, a hó kemény, kifagyott, síelésre tökéletes, de természetesen szánkózni is lehet Bánkúton.

– Az internetes oldalunkon és a közösségi oldalunkon is hírül adtuk, hogy nyitnak a pályák, és a reakciókból, valamint a lájkokból látjuk, hogy nagy az érdeklődés. Reméljük, sokan feljönnek majd sportolni. Nagyon örülünk, hogy végre ki tudunk nyitni. Tavaly nulla napot üzemeltünk, nagyon vártuk már a havat. Az időjárás-előrejelzések azt mutatják, hogy két hétig még hideg lesz, ami számunkra jó hír. Ha a hétvégén sokan lesznek Bánkúton, a polgárőrök és a rendőrök segítik a parkolást – jelezte Gramantik Csaba. Hozzátette: a sportolni vágyók enni és inni is tudnak a hegyekben, hiszen a sícentrum közelében egy turistaház és egy étterem is működik.