A legtöbben légúti panaszokkal keresik fel a gyermekorvosi rendelőt januárban, más években. Ezúttal azonban az év első hónapja másképpen indult. Nem csak orrfolyással, köhögéssel és lázzal járó betegségekkel, hanem szinte minden mással is találkozhatott a gyermekorvos. Mintha az őszt, a tavaszt és a telet összekeverték volna.

Ez azidőszak a vírusos fertőzések ideje, most azonban az enyhe tél miatt olyan baktérium okozta betegség is felütötte a fejét, amely nem jellemző általában a januárra. Azaz minden van, ami az őszre, a télre és a tavaszra jellemző. Nem ritka a covidos vagy influenzás gyerek, de magas lázzal együtt járó torokgyulladás és a bárányhimlő is sokakat ledöntött a lábáról – derül ki a MED Infóból.

dr. Simon Réka házi gyermekorvos | Fotós: Bujdos Tibor

Dr. Simon Réka gyermekgyógyász, gyermek hemato-onkológus főorvos már nem először vendége az egészségügyi podcastnak, háziorvosi praxisában szerzett napi tapasztalatait osztja meg a hallgatókkal. A fertőzések tüneteiről, terápiájáról ad tájékoztatást, illetve hogy milyen gyógymódok alkalmazásával tehetünk jót a beteg gyermekünknek.

