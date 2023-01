2023. január 12. és 14. között lesz az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás Budapesten, melynek első napján intézet- és tanszékvezetők, valamint hallgatók mutatják be „A THE egyetemed” címmel a Tokaj-Hegyalja Egyetem jelenét és jövőjét. A széles körű képzési lehetőségeket kínáló szakok mellett (pedagógus, informatika, turizmus-vendéglátás, közgazdász és szőlész-borász képzések) a hallgatókat támogató sokrétű ösztöndíjrendszert és az egyéb egyetemi juttatásokat is megismerheti, aki ellátogat a THE standjára. A beszélgetések és előadások mellett interaktív játékokon keresztül nyerhetnek betekintést az egyes szakok részleteibe a diákok. A szakkiállítás három napja alatt többször is kinyit a Stand Café, ahol a különböző képzési területek jeles szakemberei, oktatói és hallgatói lesznek vendégeink az egyes beszélgetéseken. Vendég lesz többek között Áts Károly, a „borászok borásza”, a Grand Tokaj Zrt. főborásza; Tóth Máté birtokigazgató a Gróf Degenfeld Kastélyszálló és Szőlőbirtokról; valamint Dr. Molnár Péter tanszékvezető egyetemi docens, a Patricius Borház Kft. birtokigazgatója. Olyan, mindenki számára fontos témákat érintenek, mint a piacképes diploma, gyakorlatorientált pedagógusképzés, mit ér egy szőlészborász diploma, milyen szerepe van a dróntechnológiának a szőlőművelésben, milyen egy jó turisztikai szakember, vagy hogy mi az előnye, ha az egyetemen a szőlész-borász képzés mellett sommelier, turisztikai és örökségmenedzsment képzés is van. A programokba virtuálisan is be lehet kapcsolódni a kiállítás ideje alatt.