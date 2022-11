Több mint két hónapja tart a mostani tanév. A legnehezebb dolguk talán az általános iskolák elsőseinek van, hiszen óvodásból iskolásnak lenni nem kis feladat. Előfordulhat az is, hogy iskolapszichológus segítségét kell kérniük a pedagógusoknak vagy a szülőknek.

– Három fő probléma adódhat az iskolák legfiatalabb diákjainak életében – jelezte Szögedi Dalma gyermekpszichológus. – Az egyik a beilleszkedéssel kapcsolatos, tehát hogy a gyermek hogyan alkalmazkodik, hogyan veszi az iskolái akadályokat, a közösségre vonatkozó szabályokat. Előfordulhat tanulási probléma is, bár elsősök esetében ezzel óvatosan kell bánni. Szerencsére ma már az iskolák nem várják el a gyerekektől, hogy gyorsan haladjanak, de azért 2-3 hónap után kiderül, ha a gyermek bizonytalansággal küzd a tanulás terén. Harmadik probléma lehet a szorongás. Egyes esetekben ez olyan erős, hogy pszichoszomatikus tüneteket okozhat, például fejfájást, hasfájást. Természetesen több más probléma is adódhat, de ez a három kiemelkedik a többi közül – mutatott rá a gyermekpszichológus.

Beilleszkedési zavarok

A beilleszkedési zavarokról elmondta, ez nem túl gyakori az elsősök korosztályában. Inkább akkor fordul elő, amikor magasabb osztályba lép a gyermek. A kicsik általában ismerik az alapvető viselkedési szabályokat. Ha mégsem, akkor azt általában a pedagógus jelezi a szülőnek. A kisdiák nem tud figyelni, fegyelmezetlen, zavarja a társait. Ennek olykor az az oka, hogy otthon túl kevés a szabály, és a gyermek nem tanulta meg az alapvető együttélési normákat. Máskor pedig épp az a probléma, hogy túlzottan sok az otthoni elvárás, és a gyerek otthon jól viselkedik, az iskolában pedig elengedi magát. Ez fordítva is igaz lehet, az iskolában jól teljesít, fegyelmezett, otthon pedig nehezen kezelhető, sorolta a szakember.

Lassan halad

A tanulással kapcsolatos gondokkal folytatta. Mint mondta, első osztályban a pedagógusok általában türelemre intik a szülőket. Nem minden gyerek halad egyformán, van, akinek egy kicsit több időre van szüksége. A tanítók kis gyakorlást javasolnak ilyenkor, de ez soha ne legyen teher a gyermek számára. Ha az iskolában délután megcsinálta a házi feladatot, akkor otthon már valóban csak egy kevés tanulás legyen: 10 perc olvasás, 10 perc írás, 10 perc számolás. Ez lehet akár játékos is, és nem feltétlenül kell az asztal mellett ülni. Hazafelé menet nézegethetik a rendszámokat, hogy melyik betűt vagy számot ismerik föl. A kisdiáknak azt kell megéreznie, hogy tanulni egyébként jó.

– Ha azonban november környékén is jelentős lemaradása van a diáknak, akkor a pedagógus, és az iskolapszichológus előszűrést végez. A szakemberek javasolhatják, hogy a szülő forduljon a pedagógiai szakszolgálathoz. Ott derülhet ki, hogy csak egy kis időre van még szüksége a gyereknek, vagy valamilyen részképességzavara van. Utóbbi esetben fejlesztő foglalkozásokon vehet részt, vagy felzárkóztató órákon az iskolában – mondta Szögedi Dalma.

A szorongás háttere

Jelezte, probléma lehet a kisdiákok körében a szorongás is. A háttérben többek között az állhat, hogy az iskolában bármennyire is jó a légkör, de nem olyan, mint az óvoda. Több mindennek kell megfelelni, jól kell teljesíteni. A szorongásnak lehetnek családi okai, ha otthon állandó a konfliktus. A szülők úgy segíthetnek, hogy sokat beszélgetnek a gyermekkel, többet olvasnak neki. Néha a szorongás olyan mértéket ölt, hogy az iskolakezdés után több héttel sem érzi a gyermek, hogy az iskola biztonságos hely. Ilyen esetben is segítenek az iskolapszichológusok tanácsokkal, megfigyelésekkel. Ha azonban a szorongás nehezen csillapítható, ami rendkívül ritka, érdemes ilyenkor is a pedagógiai szakszolgálathoz fordulni, javasolta a gyermekpszichológusok.