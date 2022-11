Advent 1 órája

Megszavazták: lesz adventi rendezvény Encsen!

A múlt héten szavazást indítottak arról, hogy - az energiaárak elszabadulása ellenére - idén is legyen-e adventi rendezvény Encsen (még, ha a tavalyihoz képest kisebb is). Most megszületett az eredmény.

„A voksolás lehetőségével minden korábbi hasonló lakossági kérdőívhez képest többen éltek, és kimagasló arányban (98%) támogatták a rendezvény megtartását. Ezúton örömmel jelentem be, hogy meghallottuk az encsiek egyértelmű akaratát, és lesz idén is adventi rendezvény a városban. A programtervvel és a részletekkel kapcsolatban hamarosan jelentkezünk!” - számolt be az eredményről Mikola Gergely, Encs polgármestere.

