Elkezdődött a Gondoskodó Miskolc program keretében meghirdetett LED-csere programban a héten az égők kiosztása. Azok, akik regisztráltak, ingyenesen jutnak az energiatakarékos fényforrásokhoz, amelyekkel egy család éves szinten akár 50 ezer forintot is spórolhat az áramszámlán. Október elejéig jelentkezhettek rá a városlakók, akik közül több mint 6 ezren éltek a lehetőséggel.

A jövő héten folytatódik a LED-égők átadása – tudatta csütörtöki közleményében a miskolci városháza.

Ha valaki más nevében venné át az égőket, annak szüksége lesz egy két tanú aláírásával hitelesített meghatalmazásra is – hívták fel a figyelmet. Ilyen dokumentumot az átvételi helyszíneken is be lehet szerezni. Fontos, hogy ha valaki más nevében jár el, annak is vinnie kell magával a személyi okmányát és a felhasználó, vagyis a megbízó egyik áramszámláját.