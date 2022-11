Idén szeptemberben költözött be a BT (British Telecommunications) új irodájába, a Budapest ONE-ba. A régi irodában használt bútorzat jelentős részét a kazincbarcikai Irinyi János Református Oktatási Központ számára ajánlotta fel a vállalat közösségi terek berendezése céljára, hogy tovább erősítse a cég és az iskola évek óta tartó, sikeres együttműködését. A bútoradományt 2022. november 15-én délután adták át. Az ünnepséget követően iskolabejárásra nyílt lehetőség, majd állófogáson vendégelték meg a jelenlévőket. Az ünnepélyes átadón Győri Péter, a BT házigazdája köszöntötte a vendégeket:

„Ez az első alkalom, hogy személyesen is megtapasztalhatom az iskola szívélyes fogadtatását és a BT-vel való együttműködés iránti elkötelezettségét. Egy új mérföldkőhöz érkeztünk. 1999 óta vagyunk jelent Magyarországon. Mostanra a BT stratégiai bázisává vált a magyar központ. Több mint húsz területen nyújtunk szolgáltatásokat, több mint 3000 kormányzati szervezet és multinacionális vállalat számára. Budapesten kétezer, Debrecenben ötszáz munkavállalót foglalkoztatunk és igyekszünk nagy hangsúlyt helyezni a fiatalok képzésére. Debreceni irodánk is költözik, a Nagyerdő szomszédságába fogjuk áthelyezni, ahová 2023-ban költözünk majd be. Az Irinyi iskolával kötött együttműködés keretében képzéssel segítjük a tanulókat, ahol éles interjúhelyzetben is kipróbálhatják magukat. A kezdet kezdetén 18 darab laptopot adományoztunk az oktatási intézmény számára. A jelenlegi bútoradomány több mint hatszáz tárgyból áll, közel 4 millió forint értékben, amivel az oktatási központ belső tereit igyekszünk fiatalosabbá varázsolni” - mondta.

Képzéssel segítik az oktatást

Az Irinyi János Református Oktatási Központ és a BT együttműködése hozzájárul, hogy az iskola tanulói piacképes tudást kapnak.

Fotós: Bujdos Tibor

„Nem elég, ha egy iskola egyházi, hanem jó iskola kell, hogy legyen. Mi minden erőnkkel azon vagyunk, hogy megteremtsük a szakmai munka alapjait, a lehető legjobb feltételeket” - hangsúlyozta beszédében Csernaburcky Ferenc, a kazincbarcikai Irinyi János Református Oktatási Központ igazgatója.

„Fenntartónknak, a Tiszánnineni Református Egyházkerületnek sokat köszönhetünk, mert folyamatosak a fejlesztések az intézményben. A BT-vel való együttműködés nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ez egy jó iskola lehessen. Az idegen nyelven megtartott képzések, pedagógusokkal való konzultáció és a diákoknak biztosított szakmai gyakorlat segíti növendékeink elhelyezkedését. Eszközadományt már nem először kapunk a vállalattól. A mostani adomány jelentősége rendkívüli, hiszen egy kamion és hét teherautó tudta csak elhozni a bútorokat. Viszont mi a tárgyaknál sokkal többet kaptunk, az azokat használók örömét.”

„Szeretnénk, hogy az Irinyi tanulói a lehető legjobb körülmények között képződhessenek, amihez a BT nagyban hozzájárul. Fenntartóként mondhatom, hogy nagy jelentőségű ez a kapcsolat, ami a két partner között van. Példaértékű és szeretnénk ezt más intézményekre is kiterjeszteni” – osztotta meg Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke gondolatait.

Fotós: Bujdos Tibor

„Nekünk fenntartóknak, nagy kihívás az, hogy a piaci versenynek megfelelő tudást, ismeretanyagot adjunk át a tanulók számára. Diákjaink a BT-nek is köszönhetik ezt. A mai adomány megerősítése annak a hosszútávú együttműködésnek, ami az iskola és a vállalat között lesz” – tette hozz a püspök.

„Kazincbarcikán már hosszú évek óta meghatározó intézmény az Irinyi. A fenntartóváltás újabb perspektívát nyitott az iskola előtt és azt, hogy stabilan tud működni. Nemcsak a piacon, hanem a gyermekekért is verseny folyik az iskolák között. A BT-vel való együttműködés ezt sikerrel segíti, ami egy nagyobb adomány révén fizikálisan is megjelenik az intézményben. Mindezt nagy tisztelettel köszönjük” – fejezte ki háláját Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere.