Ha el szeretnénk mondani a cicánknak, hogy szeretjük, és mellettünk biztonságban érezheti magát, csak egy apró gesztusra van hozzá szükség. A macskák sokszor jóval nehezebb esetek tudnak lenni, mint a kutyák. Egy cica nem mindig engedi, hogy simogassák, ölelgessék, és vannak olyan pillanataik, amikor egyáltalán nem is igénylik a cirógatást. Persze az állat személyiségétől, múltjától és az emberekkel, a gazdival való kapcsolatától is függ mindez – írja a femina.hu.

Tisztelettel

A legfontosabb, hogy amennyire csak tudjuk, tiszteljük a határait, de ha mégis ki szeretnénk fejezni felé a szeretetünket, van erre egy nagyon egyszerű, gyors, mégis hatásos megoldás, amit a szakértők szerint ő is megért. Vannak pontok, ahol a legtöbb cica szereti a simogatást és vannak olyanok is, amik kockázatosak, és jobb békén hagyni őket, ilyen például a hasuk alsó része vagy a farkuk töve. De ha nemcsak érintéssel szeretnénk elmondani neki, mennyire fontos számunkra, akkor megtehetjük egy pillantással is. Már többször is felbukkant az interneten a tipp, miszerint egy lassú pislogással kifejezheted a cicád számára a szeretetedet, és hogy biztonságban van melletted úgy, hogy meg is fogja érteni. Ha pedig viszonozza ezt a gesztust, és visszapislog, az azt jelenti, hogy ő is ugyanúgy érez. De vajon tényleg igaz ez? Mikel Delgado macskaviselkedés-kutató szerint egyértelműen igen. A szakértő elárulta a HuffPost oldalának, hogy ez nemcsak egy mítosz, hanem valódi, kutatásokkal alátámasztott tény. A hasonló cselekvés ugyanis egyértelműen azt jelzi a macskák számára, hogy barátságosan, szeretettel közeledünk feléjük. Ha viszont mereven, hosszan a szemükbe nézünk, az fenyegetést jelenthet számukra. A lassú pislogás azonban a békés szándék és a szeretet jelzője. Egyes tudósok szerint a macskák szinte szülőként tekintenek a gazdijukra, de az biztos, hogy nem tévesztik össze őket társaikkal. A viselkedésük, testbeszédük és kommunikációjuk azonban hasonló az ember felé, mint más cicák felé. Tehát teljesen logikus - és a tudomány által alátámasztott tény -, hogy a lassú pislogás üzenetét is megértik az ember részéről. A kedvencünk szívéhez vezető egyik út ez a gesztus: csak nézzünk a szemébe, pislantsunk lassan nagyjából két másodperc alatt, és figyeljük, hogy reagál: ha ő is ezt csinálja, biztosak lehetünk benne, hogy szeret, és biztonságban érzi magát mellettünk.