Újabb állomásához érkezik ma, azaz szombaton délután az Észak-Keleti Átjáró Egyesület Utánam srácok-sorozata, ez alkalommal a Népkertbe (a Vigadó elé) invitálják délután 5 órára az érdeklődőket, onnan sétál majd át a csapat a belvárosba.

– A Városi túrák sorozat részeként a Miskolci Útikalauz kötetek harmadik darabját szeretnénk bemutatni – mondta portálunknak Darázs Richárd, az egyesület elnöke. Az első kötet 4-5 éve jelent meg, amely a Villanyrendőr és az Erzsébet tér közötti terület helyeit, vendéglátóipari egységeit mutatta be, a második kötet pedig a Történelmi Avasról szólt. Lesz egy kiadvány Lillafüredről is hamarosan, az lesz a negyedik.

A mostani, tehát a harmadik a belvárost mutatja be. A Népkertből induló városi séta jó néhány helyszín bejárása után a Városház téren ér véget (itt végződik a kiadvány is) a sétálók ezután a Grizzly sörözőbe térnek be. Ott Sityu (Árvai István) gitárjátéka várja őket. A kötet egyébként a 80-as, 90-es évek Miskolcára repíti vissza olvasóját és mutatja be az akkori vendéglátóhelyeket, – Sityu az idő tájt is gyakori előadója volt ezeknek a kluboknak – így ilyen szempontból is „időutazásszerű” lehet az est.

A kötet egyébként csapatmunka volt, az egyesület által kiadott Privát félmúlt sorozat szerzői is részt vettek a mostani kiadvány összeállításában.