Infra nehéz időszakon van túl, júliusban tragikus közlekedési balesetben hunyt el gazdája, Sándor. Mostanra nem maradt benne trauma, és nagyon várta, hogy újra ő vigyázza egy látássérült ember lépteit. Vágya beteljesült, ugyanis András életét teljesen megváltoztatta, a történetet a miskolci székhelyű Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola kommunikációs vezetője, Berta László osztotta meg portálunkkal.

Mit jelent egy vakvezető kutya a gazdájának? Egy jellemző példát említ erre Infra új gazdája, Nagy András. Tudjuk, milyen lényeges, hogy időben odaérjünk a munkahelyünkre, találkozóinkra; egy látássérült embernek a vakvezető kutya odaadó partner ebben.

10 perc helyett 3-4

„A munkahelyemre vezető gyalogos szakaszt a vakvezető kutyámmal 3-4 perc alatt teszem meg, ugyanez 10 perc fehér bottal” – mondta el András. Hozzátette, hogy a biztonság és a szeretet mennyire fontos számára, amit tőle kap. András örül annak, hogy Infrát kedvesen fogadták a munkatársai is.

Forrás: Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola

A páros busszal és villamossal jut el a munkahelyére. Infra szépen vezet a kereszteződésekben, aluljárókban, a villamoson és a buszon egyaránt magabiztos. A járműveken szépen mutatja az ülőhelyet gazdájának.

Hamar beilleszkedett

András hálás mindezért a csokibarna lány kutyának: „Odafigyelek arra, hogy mindig jól érezze magát, szeret velem labdázni és birkózni.” Az aranyos és játékos kutya a munkahelyen türelmesen várja a szüneteket, amikor kimennek utcára és gazdája megmozgatja őt.

Forrás: Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola

„Nagy András és Infra szeptemberben megkezdte önálló életét Budapest belvárosában. Infra meglepően hamar beilleszkedett, és első perctől kezdve értette, hogy most már ő felel András biztonságáért a közlekedés során. András előző vakvezető kutyája, Leó nemrég ment nyugdíjba egy szerető családhoz, így nagyon örült, hogy új négylábú társat kapott, aki lesi minden gondolatát. Infra mindennap lelkesen bújik be vakvezető hámjába, hogy elvezesse gazdáját a munkahelyére, hogy aztán egy nagy közös sétával fejezzék be a napot” – mondta a páros munkáját irányító kiképzőnk, Királyné Barkóczi Emese.

Infra két élete

Fájó szívvel emlékezünk meg arra, hogy Infra és Modok Sándor júliusban nem érkezett meg úti céljához. Egy figyelmetlen autós elgázolta őket Sándor munkahelyének közelében. A tragédia után Infrának nehéz volt a következő néhány hét, fizikai sérülés alig érte, viszont összezavarodott és nem értette a történteket.

Infra korábbi gazdájával, Modok Sándorral

Forrás: Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola

A baleset után újra a kiképzője házába került, amelyet régen a saját otthonának tekintett, hiszen a képzés alatt hónapokon át ott lakott. Sokat pihent ebben a szeretetteljes környezetben, és amikor elérkezettnek látszott az ideje, újra hámba bújhatott. „Mivel én képeztem Infrát, össze tudtam hasonlítani a vezetési képességeit a korábbival, és azt tapasztaltam, hogy nagyon boldogan állt újra munkába, és a Sándor mellett töltött évek alatt rengeteg rutinra tett szert. Ha azt láttam volna, hogy problémája van a munka során bármivel is, akkor az alapítvány természetesen örökbe adta volna egy szerető családhoz” – mondta Királyné Barkóczi Emese.

Infra 5 éves, pályafutása közepén tart, szép évek állnak még előtte. Örülünk, hogy új életet kezdhet Andrással, írta lapunknak a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola munkatársa.