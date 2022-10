Ahogy korában már beszámoltunk róla, megyénkben elsőként Hernádnémetiben indult el a kezdeményezés a kutyás polgárőrség megalakítására, miután a rendőrségtől kapott német juhászkutyákkal elkezdtek dolgozni a helyi polgárőr-egyesület tagjai Lehoczki László, a Spider Mentőcsoport vezetőjének szakmai felügyelete alatt. Június elején le is vizsgázott a három kutya-járőr páros, így hivatalosan is elindulhatott a járőrözés. A hernádnémeti szolgálat vezetőjét, Dudik Árpádot pedig felkérték, hogy a kutyás tagozat megyei koordinátori feladatait is lássa el a jövőben.

Mint Árpádtól megtudtuk, azóta igyekeznek minél többet terepen lenni a kutyákkal, illetve többfelé hívják is őket, így például, ahogy portálunk is beszámolt róla, augusztusban Radostyánban tartottak látványos és sikeres bemutatót.