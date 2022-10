Jó pár éve az iskolákban is rendeznek halloween napi bulit. Az eredetileg kelta ünnep az angolszász területen honos, de hazánkban is egyre népszerűbb. Október 31-én rémisztő partikat tartanak a különböző intézmények, vendéglátók, és főleg az angoltanárok kezdeményezésére az iskolákban is meghonosodott a főleg Amerikában elterjedt, félelmetes elemekkel átszőtt „ünnep”.

Egy pár éve kiváló hangulatban telik halloween napja a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban, tudtuk meg Fridrikné Várhegyi Renáta intézményvezetőtől. Az idén az elmúlt pénteken tartották. Ilyenkor sok-sok verseny, kiváló hangulat jellemzi az intézményt, Az osztályok feldíszítik a termüket, természetesen halloween szellemében. A diákok fantáziája végtelenül gazdag, így a „halottat” rejtő hullazsák, a plafonról lógó babalábak és -fejek, a véres mosdókagyló és fal sem számít ritka látványnak. A diákönkormányzat pontozza a dekorációt, de egyéb versenyeken is pontokat lehet szervezni. Az iskola diákjai faraghatnak tököt, készíthetnek ételeket halloween szellemében, és jelmezt is húzhatnak, természetesen minél ijesztőbb, annál jobb, sorolta az intézményvezető.

Az idei programról elmondta, volt rémséges smink- és jelmezverseny, fotó- és történetíró pályázat magyar és angol nyelven, piteverseny, fekete történetek kártyajáték, valamint pumpkin spice lattekészítő verseny (fűszeres sütőtöklatte). Az idei eredményhirdetést a hosszú hétvége után tartják. Az intézményvezető szerint az iskolai halloween nem sok mindenre jó, viszont osztályon belül közösségépítő szerepe van, a diákok szórakoznak, kikapcsolódnak kicsit.

– Nem igazán értek egyet ezzel a nappal, de látom, hogy mennyire szeretik a gyerekek, ha pedig ők jól érzik magukat, akkor hadd legyen. Igazából a fiatal kollégák és a diákönkormányzat kezdeményezésére honosodott meg az iskolánkban – tette hozzá Fridrikné Várhegyi Renáta.

A hagyományok híve

Nem honosodott meg iskolai szinten a halloween a Miskolci Fazekas Utcai Általános Iskolában, tudtuk meg Cseke Gábor intézményvezetőtől. Néhány osztályban szokás a tökfaragás, és a halloween is. Vagy az angoltanár kezdeményezésére, mivel ez az ünnep az angolszász kultúra része, vagy az osztályfőnök gondolhatja úgy, hogy ez az idők szava. A gyerekek is emlegetik, hiszen hallanak róla másoktól, a médiából.

– Tehát nálunk volt olyan osztály, ahol halloweeneztek, máshol nem. Én a halottak napjához kötődő hagyományos szokásoknak vagyok a híve, a csendes, tiszteletteljes emlékezésnek. Az én generációm így szocializálódott. Az természetesen nem baj, ha egy-egy szokás átszivárog a mi kultúránkba, de ne nyomja el a mi hagyományainkat. A ’90-es években kezdett el terjedni nálunk is a halloween – tette hozzá az intézményvezető.