Az ebola terjedése miatt városokat zártak le Ugandában, hogy megfékezzék a járványt. Rusvai Miklós vírusszakértőt arról kérdeztük, kell-e tartanunk egy újabb, azonban még kilátástalanabbnak tűnő járványtól.

A vírus

- Az ebola egy úgynevezett vérzéses láz, egy vírusfertőzés, ami az erek falát teszi tönkre, és a páciens belső elvérzésben hal meg - mondta el a betegség alapvető ismérveit Rusvai Miklós. - A testnyílásokból vér szivárog a betegség előrehaladott formáiban és körülbelül 90 százalék a halálozási arány – foglalta össze a szakember a világ egyik legrettegettebb vírusának tüneteit és fertőzőképességét.

Ugyanakkor nem túl nagy a ragályozó képessége, és nem cseppfertőzéssel terjed. Erről is beszélt a Borsod Online-nak a szakember. - Általában közvetlen kontaktus révén terjed, például családtagok között. Afrikában mások a temetkezési szokások, ott a halottsiratásnál nagyon gyakran testi érintkezés is van a rokonság részéről, ők végzik a halottak mosdatását, öltöztetését, tehát nagyon sokszor így tevődik át, a szokások révén a vírus. Ennek a vírusnak a gazdái éppúgy különböző denevérfajok, mint ahogyan például a koronavírusok esetében is a covid kórokozója is eredetileg denevérről tevődött át emberre. Ebben az esetben is denevérek az elsődleges fertőzési források. Ebből a szempontból is itt fokozott veszélyt jelent a dzsungelben elejtett álltoknak az elfogyasztása.

Az ebola ellen már van gyógyszer és vakcina is, bár az újabb mutációk ellen, újabb és újabb kísérletekben keresik az ellenszert. A koronavírus ellen használt egyik gyógyszert is eredetileg az ebola kapcsán kísérletezték ki.

Rusvai Miklós virológus: "szerencsére a fertőzőképessége sokkal kisebb, mint a koronavírusnak, de egy veszélyes kórokozóról beszélünk"

Fotós: Mirkó István

- A vírusfertőzések ellen általában a gyógyszeres kezelés nem szokott hatékony lenni, az esetleges tünetek egy részének enyhülése várható, de jelentősen a betegség kimenetelét nem tudja megváltoztatni. Arról nem beszélve, hogy általában a fertőzések egészségügyi lehetőségektől távollévő helyeken, eldugott afrikai falvakban, vidéki törzseknél szoktak jelentkezni, és ennek következtében az orvosi ellátás és kórházba kerülés időpontjában nagyon sokszor már a kezelés nem igazán hatékony. Ugyanez vonatkozik a vakcinára is – emelte ki a szakember. - Ez ellen is van rekombináns-vakcina, mint a koronavírus ellen, de egyrészt ez nem olcsó, és nem lehet széles körben, általános immunizálásra felhasználni, másrészt pedig ne felejtsük el, hogy ez a vakcina is mélyhűtést igényel – utalt az éghajlati tényezőkre Rusvai Miklós. - Ez pedig nem a nagyvárosok betegsége elsősorban, ahol a hűtés megoldható – tette hozzá.

- Hurcolták már be Európába, missziós szerzetesek révén, Spanyolországba és az Egyesült Államokba is bejutott már az ebola, de mivel itt az egészségügyi lehetőségek, a karantén és általában az egészségügyi ellátás más, mint Afrikában, így nem terjedt át másik kontinensre. Azok, akik fertőzöttek voltak, többségében meghaltak, de nem terjedt szét a vírus a fogadó országokban – ismertette Rusvai Miklós.

Utazóknak

- Nagyon veszélyesnek tartom a vírust és a betegséget, azonban szerencsére a fertőzőképessége sokkal kisebb, mint a koronavírusnak, de egy veszélyes kórokozóról beszélünk – foglalta össze a szakértő. - Még van remény arra, hogy lokalizálni lehet, mindenesetre aki fertőzött területre megy akár turistaként, akár hivatása miatt, rendkívül nagy veszélynek teszi ki magát – hívta fel a figyelmet.

Akik repülnek

A koronavírus terjedésében a közlekedés, így a repülőgépjáratok is szerepet játszottak, az ebola kapcsán is feltettük ezt a kérdést. - A személyi higiéniai itt is nagyon fontos, a repülőgépen elvileg nem igen lehet elkapni, közös ivópohár, közös evőeszköz kellene hozzá, ezt azért a szomszédunkkal, vagy ismeretlenekkel nem szoktuk megosztani. Magyarul, úgy nem fog átterjedni, hogy valaki két sorral előttünk ült, és mondjuk ebola fertőzött – hangsúlyozta a víruskutató.