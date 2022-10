10:00

1. Javaslat a Közgyűlés tájékoztatására az energiaárak változásának önkormányzati gazdálkodásra gyakorolt hatása tárgyában

Veres Pál polgármester: A város szakembereinek számításai szerint csak a kötelező feladatokat ellátó szervezetek rezsiköltségeit figyelembe véve hatalmasak a költségnövekedések: ezen feladatok ellátásához 2021-ben 2,5 milliárd, 2022-ben 6,5 milliárd forintra volt szükség. Ilyen adatok után a 2023-ra kalkulált 17,5 milliárd forint - külső segítség nélkül - megugorhatatlan akadálynak tűnik, figyelembe véve azt is, hogy Miskolc város teljes éves költségvetése - a városháza adatai szerint - mintegy 40 milliárd forint. Mindezeken túl a nem kötelező feladatok ellátása esetében az energiaköltség 2021-ben 300 millió, 2022-ben pedig 930 millió forint volt. Ezt az összeget jövőre 2,4 milliárd forintra prognosztizálják a szakemberek.

A kötelező feladatokat tűzzel-vassal el kell látnunk. A települést üzemeltetni kell, a helyi közlekedést működtetni. Az egészségügy, a szociális szféra, az óvodák és a bölcsődék működtetése is ide tartozik. Biztosítani kell a közbiztonságot is. Meg kell őrizni a munkahelyeket is, amelyekkel a családokat akarjuk segíteni. A nem kötelező feladatok szférájában lehet megszorítani. Erre nem ad pénzt az állam. A feladat egyértelmű.

A kötelező feladatok ellátása közül csak a szociális szféra milliárdos többletterhet jelent jövőre. Itt csak az idei utolsó negyedévben 800 millióval nőttek a költségek. Az alapvető funkciókat ellátó cégek, intézmények 1 milliárd forinttal többek kérnek az utolsó negyedévre. A közösségi közlekedésben az elsődleges kalkulációk szerint milliárdos költségnövekedés várható a gáz és a villamosenergia árának növekedése miatt. Ugyanez a helyzet majdnem minden ágazatban, amelyben érintettek a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatai.

Az önkormányzat magán kezdte a spórolást, egy épületbe hozta össze a hivatal működését. És speciális ügyfélfogadási rend kialakításán dolgozik.

Súlyos terhet jelentett idén a város számára a svájci frank alapú kötvények visszafizetése, amely 9,1 milliárd forint kiadást jelentett. Az év elején jelezte a kormány számára Miskolc, hogy hitelt szeretne felvenni, de még nem született döntés a kérdésben. A város likviditását kellett megfeszíteni, hogy teljesíteni tudjuk kötelezettségeinket.

A város belépett a gázellátás érdekében a központosított közbeszerzésbe, így "csak" a korábbi hátszeresét kell fizetni a gázért ezentúl. Az intézményi távhő árának közel tízszeres emelkedése még "kedvező" is Miskolc számára, hiszen a geotermikus hő használata kedvezőbb árfekvést jelent. Súlyos teher így is a város számára az intézményei távfűtésének árát kifizetni. Ekkora összegekre nem számítottunk.

A takarékosság érdekében a városi intézmények vezetőivel kerestük a megoldást és már most 20 százalékos költségcsökkenést sikerült elérni.

Létrehoztunk a Városvédelmi Testületet és egy városvédelmi alapot. Az intézmények sorra kénytelenek meghozni a fájdalmas intézkedéseket.

Az elsődleges, hogy ezt az évet túléljük. A kormány arra tett ígéretet, hogy a jövő esztendő finanszírozásába segít be. Alapcél továbbra is: az alapellátás elsődleges, minden más másodlagos.

A bezárások közül a Barlangfürdő az egyik legfájdalmasabb, ebben sikerült elérni, hogy közös működtetésben újra nyithat a fürdő akár már a jövő héten.

A kormány azt kérte, hogy készítsünk egy takarékossági akciótervet és azt is mutassuk be, hogy mennyi pénzre volna szüksége a városnak. Tegnap tárgyaltunk személyesen erről, de határozott ígéretet nem kaptunk, csak azt, hogy végveszélyben segítenek. A város intézkedéscsomagja elment a falig, ezt követően csak a teljes bezárás következhet, ami a véget jelentené.

Az évet megpróbáljuk túlélni, de a következő évben eleve 17 milliárd forint hiányzik, amelynek nem látjuk a megoldását. Sajnálom, hogy a közös megoldáskeresésben a Fidesz-KDNP nem vesz részt. Rendkívül csalódott vagyok. Arra kérem a miskolciakat, hogy legyenek türelmesek irántunk, keressük a legjobb megoldást. Összefogásra szólítom fel a várost.

Félóra késéssel kezdődhetett meg a közgyűlés, ekkorra vált határozatképessé a testület. Megérkezett dr. Mokrai Mihály, a DK képviselője, így a 28 képviselő közül 15 van jelen. A városvezetés oldaláról hiányzik még a jobbikos Szilágyi Szabolcs.

A Fidesz és a KDNP képviselői - mint jelezték - bojkottálják az ülést.

Veres Pál polgármester a következőt mondta a kialakult helyzet kapcsán: "Megdöbbenéssel vettem tudomásul a Fidesz és a KDNP képviselőinek távolmaradását. Szeretnénk reális tájékoztatást adni a testület számára a város helyzetéről és arról, hogy szerdán milyen eredményt értünk el a budapesti tárgyaláson. A kormány kéréseit, utasításait hajtjuk végre, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szigorú takarékosságot kért az önkormányzattól. Ebben partnerekre van szükségünk, nem pedig kerékkötőkre. Mélységesen csalódott vagyok a helyzet miatt".