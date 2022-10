Nyolc évvel ezelőtt döntött úgy Miskolc akkori, jobboldali vezetése, hogy Salkaházi Programot indítanak a szépkorúaknak, amely anyagi megbecsüléssel is jár. Erről dr. Nagy Ákos, a Fidesz miskolci frakcióvezetője beszélt sajtótájékoztatóján. Elmondta, hogy akkor is nagyon sok kritika érte a programot baloldali képviselők által. „Sajnos, most ugyanezt látjuk. Azt látjuk, hogy az időseket, akik kemény és tisztességes munkával felépítették városunkat, ismét a politika áldozataivá akarja tenni a baloldal” – tette hozzá.

„Annak idején 2014-ben segítő szándékkal és jó érzéssel alkottuk meg Magyarország elsőszámú időseket támogató programját, amelyben 36 ezer miskolci szépkorúval vettük fel a kapcsolatot és 34 ezren igényelték is ezt a fajta törődést” – foglalta össze dr. Nagy Ákos.

„Egykor azzal vádoltak minket, hogy mindössze jól hangzó kampányfogásról van szó. Aztán rájöttek, hogy nem mehetnek el szó nélkül több tízezer szépkorú akarata mellett, így megalapozatlanul ráígértek a kifizetésekre, amit a mai napig nem tartottak, nem tudtak és nem akartak teljesíteni. Most pedig azt látjuk, hogy Veres Pál és csapata ismét meg akarja károsítani a szépkorúakat Miskolcon! Salkaházi Pluszból, Salkaházi Mínuszt csinálnak, és a már napvilágot látott közgyűlési előterjesztés szerint csaknem 20 ezer miskolci nyugdíjastól vennék el a megérdemelt támogatást!” - hangsúlyozta a politikus.

Szólt a kormányzati intézkedésekről is. „Azt látjuk, hogy amíg a magyar kormány háromszor emelte ebben az évben az időskori járandóságot, nyugdíjprémiumot és 13. havi nyugdíjat fizet ki, addig a miskolci baloldali városvezetés elveszi a Salkaházi támogatást a szépkorúaktól. Összesen 36 ezerből 20 ezer miskolci nyugdíjast érintene ez a megszorítás”.

A Fidesz-KDNP frakciószövetség rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezi, ahol követelik, hogy a városvezetés november 15-ig fizesse ki a Salkaházi Program juttatásának teljes összegét. „Ez nem jutalom és nem könyöradomány, hanem köszönet a Miskolcért ledolgozott évtizedekért minden szépkorúnak – emelte ki a frakcióvezető.

Az elhangzottak kapcsán kérdéseket küldtünk a miskolci városházának, amint válaszolnak frissítjük cikkünket.

Kérdéseink a városházának A legutóbbi közgyűlésen végül nem került napirendre az a kezdeményezésük, miszerint szociális alapon mérlegelnék a rászorultságot, így sokkal kevesebb nyugdíjas kaphatott volna pénzt a Salkaházi Programban. Napirenden van még ez a kezdeményezésük? Ha igen, miért? November 15-éig megkaphatják a nyugdíjasok ezt a pénzt? Mekkora összeggel számolnak fejenként és összességében?