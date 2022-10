„Szerencsére a ma reggeli tesztem negatív lett, így végre személyesen tudom folytatni a munkát. Jó egészséget mindenkinek!” – Veres Pál ezt a bejegyzést ma délelőtt posztolta hivatalos facebook-oldalán. Ez azt jelenti, hogy Miskolc polgármestere kigyógyult - immár másodszor - a koronavírus okozta megbetegedésből és véget ért számára a karantén időszak.

Mint ismert, október 13-án délelőtt, ugyancsak közösségi oldalán jelentette be Veres Pál: „Sajnos másodjára is elért a Covid. Szerencsére csak erősebb náthás tüneteim vannak, otthonról folytatom a munkát...” A poszthoz a pozitív koronavírus-teszt fényképét is mellékelte a városvezető.

Másodszor...

Veres Pál mindezt megelőzően 2020. november elején kapta el a koronavírust. Akkor ezt tette közzé közösségi oldalán: „Pozitív lett a koronavírus tesztem. Az első, Covid 19 fertőzésre utaló, enyhe tünetek jelentkezése után azonnal teszteltettem magam, amelynek eredménye nem sokkal ezelőtt érkezett meg. Továbbra is enyhe tüneteim vannak, karanténban, otthonról folytatom munkát. Vigyázzanak magukra!”

Azt megelőzően, 2020 október elején Miskolc polgármestere kontaktusba került egy igazoltan Covid-19 fertőzött személlyel, ezért - a hivatalos eljárási rend szerint - házi karanténban dolgozott. Tesztje akkor negatív volt.