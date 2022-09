Nem egyszerű vízben végzett tornagyakorlatokról van szó, ennél sokkal komplexebb élményt ad az AquaNatal, melynek tudója és művelője Miskolcon Renge Nikoletta.

Két évtizedig pedagógusként dolgozott, valamint szociális területen. Gyerekekkel, családokkal foglalkozott – kezdte történetét Nikoletta. Két évvel ezelőtt lépett ki a szociális szférából. Jelenleg alternatív egészségmegőrző terápiák területén tevékenykedik. Egyebek mellett masszázs, energia gyógyászat, kristály gyógyászat az, amiben otthonosan mozog, emellett várandóság kísérést vállal és a családdá válás folyamatában segíti a családokat vagy egyedülálló anyákat. Egyéni és csoportos szülés felkészítést végez, melynek egyik változata az AquaNatal – tudatta Nikoletta. Szüléskísérő dúlaként is jelen van ha kell, emellett szoptatás támogatással, tanácsadással segíti az édesanyákat. Miskolcon és a térségben a Bükki Dúlakör dúlái között tartják számon, melynek tagjaként a Holdam Egyesülettel és a Főnix Családbarát Közösségi Térrel együttműködésben tevékenykedik – tette hozzá. Az egyesület munkájában és rendezvényein részt vesz önkéntesként is.

Két évtized tanulás

A gyermekei születését követően – közel 20 éve - kezdett el foglalkozni a témával, majd fokozatosan egyre inkább elmélyült benne. Szoptatás segítőként, dúlaként, hordozókendő tanfolyam vezetőként képezte magát, majd ezután találkozott az AquaNatal-lal – emelte ki Nikoletta. Ez volt az első lépés a vízi terápiákkal való ismerkedése során. Amit követett az Aichi és a Watsu, melyek csoportos és egyéni foglalkozások. Az Aichi nemcsak kismamáknak szól, hanem bárkinek. Egy kellemes, relaxáló foglalkozás. A Watsu egyszemélyes terápia, főként a test lebegtetése.

Tulajdonképpen az AquaNatal terápa során érezte először a víz erejét – hangsúlyozta Nikoletta. Hozzátette: az emberiség évezredek óta használja a vizet, mely tisztít, táplál, ellazít. A várandósság ideje alatt a vízben végzett mozgásnak megszámlálhatatlan előnye van. A vízben a mozgás könnyűvé válik, a biztonságérzet növekszik, a sérülésveszély csökken, a has a víz felhajtó erejének köszönhetően könnyebb lesz, ami a kismamának és a magzatnak is jó érzés. A gyakorlatok során a befelé figyelés a kapcsolatfelvétel és a kommunikáció ösztönösen is létrejön. Lágyan ringató mozdulatok során mélyen megbúvó emlékek, érzelmek törhetnek elő, ami a kismamák saját fogantatásától, magzati korából indulhatnak és egészen a jelenig felhozhatnak eddig elfeledettnek hitt mozzanatokat az életéből. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy bizalom alakuljon ki a terapeuta és a páciens között. Mindkét fél számára fontos az összpontosított jelenlét és a megnyugtató közeg.

Amíg a gyermek világra jön

A segítő szándék vezérelte, amikor elkezdett ezzel foglalkozni – mondta Nikoletta. Ez a módszer mindent megad a szülésfelkészítéshez. Azokat az izmokat fejleszti, amelyek a könnyű szülést eredményezik. Ezen felül immunrendszer erősítés és sportolás is egyben. A foglalkozás részeként Kegel gyakorlatokat végeznek, mely az intim területek izomzatát erősíti, amely szintén nagyon fontos a szüléskor. A hangképzés technikáját is beépítik a terápiába – tudatta Nikoletta. A magas hangok feszültséget okoznak, lassítják a szülés folyamatát, a mély hangok megkönnyítik az elengedést. Mindezt légzés technikával ötvözik. A várandósság 36-ik hetéig az egység megtartása szükséges, utána a megnyílás, az elengedés veszi át a szerepet. Akkor már ténylegesen a szülésre készülnek. Akinek elérkezik az idő, annak tartanak egy szülésre bocsájtó szertartást is ebben az összetartó női közösségben.

Tudatosan készülnek

A második gyerek születése előtt sokkal inkább keresik a lehetőségeket a kismamák a tájékozódásra, fejlődésre már az első szülés tapasztalataival felvértezve. Így jutnak el az az AquaNatal terápia irányába, melynek megtapasztalására egy arra kiválóan alkalmas helyszín ad lehetőséget, ahol csak a kismamák tartózkodnak a medencében. Ezt a medencét babaúszásra is használják, ezért a víz minősége és hőmérséklete tökéletes a várandós kismamák számára. Ellenjavallat csak abban az esetben van, ha az orvos így rendelkezik. Például ha szív- és érrendszeri betegsége van a kismamának, akkor mindenképpen konzultáció szükséges. Ha a várandósság ideje alatt már adódott valamilyen probléma, akkor is egyeztetni kell orvossal, illetve ha bőrbetegség áll fenn. Ha valakinek problémamentes a várandóssága, akkor nincs semmilyen veszély.