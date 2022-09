Itt a magyarázat A Sajó-szennyezés kapcsán a hazai vízügy úgynevezett kisokost készített. Erről mi is írtunk korábban, megemlítve: nemzetközi környezetvédők vegyi elemzései a folyó üledékének magas arzéntartalmát állapították meg. Ezzel kapcsolatban a magyar vízügyi hatóság hangsúlyozta: a Sajó az 1980-as években Európa egyik legszennyezettebb vízfolyása volt. Ennek oka, hogy az 1950-es években ipari üzemek egész sorát telepítették a folyóvölgybe, Kelet-Szlovákiában éppúgy, mint Magyarországon. Szennyezésük következében a folyó „holt” vízzé vált, és csak a ’90-es évektől, a szennyező iparágak fokozatos megszűnésének hatására javult számottevően a határszelvénybe érkező víz minősége. A korábbi évtizedek szennyezései azonban a mederüledékben hosszú ideig nyomon követhetők. Ráadásul a folyó földtani közege is tartalmaz arzént, így a mérgező anyag a természetben is jelen van. A határszelvényekben 2015 után rendszeresen történtek üledékvizsgálatok, amelyek bár ingadozóan, de szinte mindig a Greenpeace friss mérési adataival közelítőleg egyező értékeket mutattak. Mindezek alapján valószí­nűsíthető, hogy az üledékből most vett minták ered­ményei a korábbi szennyezések nyomait jelzik – fogalmazták meg.