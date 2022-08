Egész napos ünnepséget rendeztek augusztus 20-án Bőcsön a helyi általános iskola udvarán. A program reggel 9-kor főzőversennyel indult, majd délben ünnepi beszédekkel folytatódott. A Miskolci Nemzeti Színház művészei adtak műsort. Közreműködött az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub és a Rózsafa Hagyományőrző Egyesület. A új kenyeret Szőnyi Tamás református esperes áldotta meg. Délután kettőtől (cikkünket előtte pár perccel írtuk - a szerk.) zenei és gyerekműsorral készülnek a szervezők, este 7-től fellép a Miskolci Illés Emlékzenekar, 8-tól pedig a Raul. A falunap utolsó előadója Meggyes Csaba, aki magyar és világslágerekkel szórakoztatja majd a közönséget.

A magyarság legszebb napja

"Ma államalapító királyunkat, Szent Istvánt ünnepeljük. Megható a bőcsi harangok zúgását itt hallgatni. 1456 óta a déli harangszó hirdeti a nándorfehérvári diadalt, amikor a török invázió ellen védték meg a magyarok Európát. Ma azt is ünnepeljük, hogy a kereszténységhez csatlakoztunk, és ezer éve fennmaradt országunk"- mondta ünnepi beszédében Nagy László, Bőcs polgármestere. "Nyugat-Európában már nem örülnek a déli harangszónak és mecseteket építenek. A kereszténység megtagadásával a nemzeti identitás forog veszélyben. Szent István a helyes utat választotta és nem hagyta, hogy letérítsék róla. Műve most is időszerű. Lehet, s talán biztos is, hogy nehezebb idők jönnek, és ezt csak összefogással tudjuk átvészelni. Eddig nyugodtan tudtam beszélni azt új kenyér ünnepéről. Viszont innentől kezdve nem tudok meghatottság nélkül szólni a kenyérről, mert az aszály egész Európát és hazánkat is érinti. Hiába volt a magyar gazdák szorgalmas munkája, eredménye szinte semmissé válik. Nem tudunk tehát úgy élni, ahogy elvárnánk. A kényszer miatt talán jobban becsüljük majd Földünket. Most azonban falunapot is rendezünk, tizenhatodik éve, és a magyarság legszentebb napján rendezzük ezt. Bőcs református község, búcsút mi nem tartunk, ezért választottuk az államalapítás ünnepét falunapnak."