Új épülettel bővült a cigándi Bodrogközi Múzeumporta, amelyben egyúttal megnyílt a „Szösztől a szőttesig” című időszaki kiállítás is. A parasztházból átalakított, foglalkoztatóként is használható új múzeumi részt a Cigánd Város Napja és az államalapítás ünnepe kapcsán megszervezett, kétnapos ünnepségsorozat keretében adták át.

Az eseményen Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke az átadóünnepségen úgy fogalmazott: Cigánd a magyarországi Bodrogköz központi települése, járási székhely. A térség egyetlen városaként azonban nemcsak a közigazgatási vagy a fejlesztési ügyekben tölt be felelősségteljes szerepet, hanem a hagyományok megőrzésében és azok színvonalas bemutatásában is. Emlékeztetett rá, hogy szinte nem múlik el úgy év, hogy ne avatnának egy-egy újabb elemet a múzeumportán, amely egyre szélesebb körű képet tud adni a helyi és a térségi néphagyományokból. Megjegyezte: mindez a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktárban is jól érzékelhető, hiszen a cigándiak számos értéküket jegyzik ott, amiket a központi, megyei ünnepségeken is előszeretettel mutatnak be a bodrogközi város képviselői.

Csapláros Andrea, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének (MVMSZ) elnöke, a szombathelyi Savaria Múzeum igazgatója beszédében kifejtette: 2013-ban újjáalakult szervezetük a teljes vidéki múzeumhálózatot, kiállítóhelyeket szeretné összefogni, nemcsak határokon belül, hanem az egész Kárpát-medencében. Kiemelte: Cigánddal nagyon jó a kapcsolatuk. Hozzátette: a több mint 3 milliárd forintos keretből gazdálkodó Magyar Géniusz Programból – amit a Nemzeti Kulturális Alap írt ki, és az MVMSZ koordinálásával valósul meg – a legmagasabb elnyerhető összeget, 25 millió forintot szereztek meg a cigándiak a most megnyílt kiállítás létrehozására. Meglátása szerint jobb helyre nem is kerülhetett volna ez az összeg, ugyanis nemcsak egy helyi értékeket bemutató tárlat jött létre, hanem egy kiváló múzeumpedagógiai programot is összeállítottak a cigándi kezdeményezésben részt vevő szakemberek.

Szabóné Horváth Eszter, a Bodrogközi Múzeumporta vezetője az új részleg létrehozásáról szólva elmondta: egy, a szentendrei skanzenben megszervezett továbbképzés részeként jutott el a Somogy megyei Szennára, ahol egy nagyon szép látványtári kiállítást és múzeumpedagógiai foglalkoztatót látott. Akkor gondolkodott el azon, hogy a cigándi szőtteskincs is komoly értéket képvisel, amelyet hasonló körülmények között lehetne bemutatni. Amikor lehetőség nyílt, pályáztak az elképzelés megvalósítására, és ennek az eredményeként jött létre a kiállítás.

Tóth János, Cigánd alpolgármestere az Észak-Magyarországnak elmondta: a kiállításnak helyet adó, a múzeumporta szomszédságában álló épületet az önkormányzat megvásárolta, és saját beruházásban újította fel rekordidő alatt a városüzemeltetési kht. bevonásával.

Cigánd 100

Az avatás után vette kezdetét az a rendezvénysorozat, amelynek keretében a jelenleg ismert Cigánd létrejöttének centenáriumát ünnepli a bodrogközi város. Száz éve annak ugyanis, hogy Kis-Czigánd és Nagy-Czigánd összeolvadásával megalapították a mai Cigándot. Az eseménysorozatot Oláh Krisztián, a bodrogközi város polgármestere, valamint dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képvi­selő nyitották meg. Az egy éven át tartó programok Cigánd szülötte, díszpolgára, a többszörösen díjazott táncművész, Román Sándor együttese, a Román Sándor Entertainment Fun Fiction című nagyszabású táncprodukciójával kezdődtek el.

(A borítóképen: Az új múzeumi rész ünnepélyes átadásán | Fotó: BSZA)