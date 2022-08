Városi túrára invitálják az érdeklődőket az Észak-Kelet Átjáró Egyesület Utánam, srácok projektjének szervezői: ez alkalommal a lillafüredi Palotaszállóba. A túrára való ráhangolódás augusztus 27-én (szombaton) délután fél 2-kor kezdődik Lillafüreden a Medvetalp bisztróban, ahol további programok is várják majd az érdeklődőket.

– Volt már hasonló projektünk, akkor az Avas kilátóra és környékére koncentráltunk – mondta az Északnak Darázs Richárd, az egyesület elnöke. – Akkor kisfilm, kiadvány, kiállítás és további rendezvények kötődtek Miskolc jelképéhez, akkor is része volt a városi túra a rendezvénysorozatnak. Most is hasonló a forgatókönyv.

Csónakázók a Hámori tavon Fotó: Bujdos Tibor

Darázs Richárdtól megtudtuk, forgattak a közelmúltban egy 5-10 perces kisfilmet (közösségi filmforgatás keretében ismerősökkel, önkéntesekkel) Lillafüredről, ezt is tervezik levetíteni a szombati rendezvényen. Korábban már volt egy kiadványuk Lillafüredről, most egy újabb is született a Városi túrák sorozatban, bár ezt nem most, csak később mutatják be.

Meseautó és egyebek

– A rendezvényünkkel akárcsak annak idején az Avas kilátóhoz szervezett túrákkal, programokkal, arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy milyen értékei vannak Lillafürednek. Azt mindenki tudja, hogy van Palotaszálló, hogy ott a Hámori-tó, a vízesés és hogy milyen jó ott sétálni, de a hely jelentősége többrétűbb, mint gondolnánk. Azt kevesen tudják például, hogy további, kulturális örökségbe illő dolgok kötődnek a településrészhez, hogy csak egyet említsek, itt forgatták a Meseautó című filmet az 1930-as években. Ilyesmikre szeretnénk felhívni a figyelmet.

A szombati program tehát fél 2-kor indul a Medvetalp bisztróban, mégpedig egy táncelőadással Nő pirosban címmel. Ezt követi Dj Zöld tematikus blokkja Dub for peace címmel.

A Meseautó című film egyes jelenetetei Lillafüreden játszódnak Fotó: filmarchívum



– Még ott, a Medvetalp bisztróban egy jubileumi beszélgetésre is invitáljuk az érdeklődőket – mondta Darázs Richárd. – Jubileumi, hiszen az Észak-Kelet Átjáró Egyesület immár 15 éves, az Utánam, srácok pedig tíz. Ezután délután 5 órakor sétálunk át a Medvetalpból a Palotaszállóba, ahol újabb programok következnek. Megnézheti a közönség este 7-től újra a Nők prosban táncelőadást, majd egy, a témában rendezett kiállítás megnyitója után levetítik az említett rövidfilmet is. A vetítést – ekkor már éjjel fél 10 lesz a tervek szerint – fényfestés követi Gabetoo, azaz Gregovszki Gábor jóvoltából. A zenét DJ Zöld szolgáltatja Jazzoid Tánczenék a beat-korszakig címmel.