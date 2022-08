Néhány hete már beszámoltunk róla, hogy burkolatjavításba kezdett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 37-es főút arnóti körforgalom utáni szakaszán. A munkálatok azóta is folyamatosak, és az arnóti, illetve az ongai körforgalom közötti szakaszon, mindkét irányba elvégezték a szükséges javításokat. Ezt követően a Szerencs irányába menő oldalon indult tovább a géplánc. A javítás során az adott sávból egy 200 méter körüli szakaszt elzárnak a forgalomtól, a marógép a kijelölt részen felmarja az aszfaltot, az utána következők előkészítik a felületet az aszfaltozásra, majd elvégzik az aszfaltozást, lehengerezik, és már haladnak is tovább.

Az ongai körforgalomtól a csavargyári kereszteződés előtti vasúti felüljáróig jutottak el a munkálatok, itt azonban már nem sorrendben ment tovább a géplánc a kijelölt javításokon, hanem a belegrádi kereszteződés után kezdtek dolgozni hétfőn a gesztelyi körforgalom irányába. A Közútnál érdeklődésünkre elmondták, a 37-es főút közel 8,5 kilométeres szakaszát érintően végez a miskolci mérnökségük melegaszfaltos burkolatjavítását.

„A felmérést és kijelölést mindkét irányban a teljes – Felsőzsolca-Gesztely közötti – szakaszon elvégezték munkatársaink. A munkálatok az Arnóti és Ongai körforgalmak közötti egy kilométeres szakaszon kezdődtek, itt a javítások már mindkét forgalmi irányban elkészültek. Jelenleg a Belegrádi és a Gesztelyi körforgalmak közötti jobb oldali pálya külső sávjának kátyúzása zajlik. A szelvényezés szerinti bal oldalon is folynak majd javítások, de ott már mindkét forgalmi sávban, ezt a jobb oldal elkészülte után folytatják szakembereink. A kijelölt felületek közül ezen szakasz állapota rosszabb volt az azt megelőzőnél, így a burkolatállapot szerinti fontossági sorrendet figyelembe véve, ennek a javítását vettük előbbre. Az Ongai és Belegrádi körforgalmak közötti szakasz javítása későbbiekben várható. A javítandó felületek nagysága és a burkolathiba jellege meghatározza az alkalmazandó technológiát, ezért fordulhat elő az, hogy egy javított szakaszon találkozunk még javításra kijelölt felületekkel. A munkálatok ideje alatt az érintett szakaszon részleges forgalomkorlátozásra kell számítani, társaságunk a munkaterületek környezetében a sebességkorlátozás betartására és fokozott óvatosságra kéri az arra közlekedőket” – tájékoztatták portálunkat.

Közben a Gesztely és Szerencs közötti négysávosítás is gőzerővel halad, már a Gesztely és Hernádkak közötti körforgalom is majdnem elkészült. Ugyanakkor a főút zempléni részén is folyamatos az úrburkolat javítása, amelyet Sátoraljaújhely irányából kezdtek el visszafelé. Így jó esély van arra, hogy jövő nyáron Miskolctól Sátoraljaújhelyig egy teljesen megújult főútvonalon közlekedhetnek majd az arra járók.