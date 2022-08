Mindennek az alapja az út, ha a mai világban van jó úthálózat, akkor jön az ipar, jön a turista, jól érzik magukat az emberek, mert hamar el tudnak jutni bárhová – mondta Nyiri Tibor szerencsi polgármester annak kapcsán, hogy az általa vezetett városban is látványos útfejlesztések vannak folyamatban.

– Nagyon örülünk a 37-es főút kétszer két sávosításának, reméljük, hogy elkészül akkorra, amikorra a beruházó ígéri – folytatta a polgármester, miközben hosszan lehetne sorolni, milyen támogatásoknak köszönhetők a fejlesztések. Csupán a rend kedvéért, Tokaj-Hegyalján számos út kapott új aszfaltréteget, ideértendő Sátoraljaújhely környéke, de a Taktaköz is, hiszen utóbbi bekapcsolódik egyrészt Tokaj, másrészt Szerencs vérkeringésébe.

Számos szakaszon

– A támogatási lehetőségek közé befért a Szerencs központjából induló és Tállya elterelő útjának irányába tartó útszakasz is, ahol már befejeződött a régi aszfalt felmarása a Magyar Közút Zrt. részéről, a helyenkénti szegélyezést követően elindult az új aszfalt terítése, a kopóréteg kialakítása – sorolta Nyiri Tibor. – Mivel ez a szakasz áthalad Ondon és Rátkán, az ott élők is örülhetnek, különösen az ondiak. Itt az elmúlt évet ideszámítva mintegy tíz csőtörés volt, és nem is a legidősebb csatornarendszerről van szó. Lényeg a lényeg, a hibák megerősítésre, javításra kerülnek – mondta a polgármester, majd a város belterületével folytatta. – Ezelőtt két évvel, a pandémia kezdetén megújult a Rákóczi út Bekecs és a cukorgyári körforgalom között, ami azóta jól működik. Bővíteni kellett a cukorgyári ipari park területén a vízvezeték keresztmetszetét, ezt elvégezték a Borsodvíz Zrt. szakemberei, most a csatorna fedőlapjainak a szintbe emelése zajlik. Tudni kell, hogy Bekecstől a „csokigyári” pavilonig gravitációval folyik a szennyvíz. A vezeték felújítása jó eséllyel oly módon történik majd, hogy egy speciális gép rááll az aknákra, befúj egy műanyag réteget, ami kikeményedik belül, és stabilan tartja a vezetéket. Ilyen megoldásra volt már példa Szerencs Kossuth útján. Vélhetően október környékére, de inkább januárra valósulhat meg, hogy ne a Nestlé főportája melletti kapun keresztül közlekedjenek a kamionok a gyár területére, hanem a cukorgyári ipari parkon keresztül, így a járművek parkolása megszűnik a Nestlé környékén, ami miatt nem kell bosszankodni majd. A cukorgyári ipari parkban jelenleg még az infrastruktúra kialakítása van folyamatban, valamint a belső úthálózaté. Ez utóbbi össze lesz kötve a területen lévő alsó két nagykapuval, ami anno a Mátra Füszért Rt. tulajdonában volt. Tehát a kamionok az egyik kapun bemehetnek, parkolhatnak, a másikon távozhatnak. A Rákóczi út alsó szakasza teljesen megújul, továbbá a járda a Nestlé főportája környékétől a vasútállomás irányába, csakúgy, mint a szegélykövek. Az úttest pedig két rétegben lesz aszfaltozva ezen a szakaszon – mondta végül Nyiri Tibor.