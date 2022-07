A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kiemelten fontosnak tekinti a kisebb településeken élők mindennapi életének komfortját meghatározó úgynevezett "sokszámjegyű úthálózat" minőségének javítását szerte az országban. Az uniós közbeszerzési értesítőben nemrég megjelent egy újabb, ezúttal 17 sikeres közbeszerzést tartalmazó csomag.

Mivel egy-egy mellékút felújítására gyakran sokan várnak, ezért az ilyen projektsorozatokat mindig nagy érdeklődés kíséri. A most megjelent minőségjavító csomagban vannak - többek között - dunántúli, alföldi és - ami nekünk fontos - észak-magyarországi utak is, és egy, a milliárdos nagyságrendet is meghaladó nagyobb alprojekt is része a várható munkálatoknak. Ez pedig nem más, mint az Abaújkért és Göncöt összekötő 3713-as út, amelynek felújítása 2,1 milliárd forintnál is többe kerül. A nagyobb értékű megyénkbeli útfelújítások közé tartozik még Szerencs és Tállya, valamint a Bózsva és Nyíri közötti összekötő út rekonstrukciója. Mint ismeretes, folyamatban van a 37-es út felújítása is Sátoraljaújhelyig.

Azonnali beavatkozás kellene

Egy rossz állapotban lévő megyénkbeli út felújítása egyébként - tehát a rossz, régi alapozás cseréje, két réteg aszfalt, padka, árok kialakítása, útburkolati jelek felfestése, közlekedési táblák, korlátok kihelyezése - kilométerenként átlagosan 150 millió forintba is belekerülhet.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében összesen 2597,7 kilométernyi az úthálózat, ekkora mennyiség fenntartásáról kell gondoskodnia a megyei közútkezelőnek. Ha az utak állapotát vesszük alapul, akkor az derül ki, hogy a teljes úthálózat 33,7 százaléka, ezen belül a mellékutak 35,3 százaléka rossz állapotú, azaz az 5 fokozatú skálán az 1-es osztályzatot kapta. Ezek az utak, útszakaszok azonnali beavatkozást, a burkolat felújítását, megerősítését igénylik. Amennyiben ezek a munkálatok elmaradnak, vagy későbbre csúsznak, akkor a leromlás folyamata felgyorsul, és akár visszafordíthatatlanná is válhat. Ilyen esetekben az említett kilométerenkénti 150 millió forint akár több is lehet.

Az előző évtizedekben az úthálózatra fordított kevés pénz miatt a hálózat minősége mára olyan drasztikusan leromlott, hogy sok esetben fenntartási beavatkozásokkal nem érhető el számottevő javulás, így csupán az említett költséges teljes felújítás jelenthet megoldást a megyei útbajokra.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében felújítandó alacsonyabb rendű utak: