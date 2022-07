Mint beszámoltunk róla, június 20-án megtámadtak egy várandós nőt fényes nappal Miskolcon a Kálvária melletti lépcsősoron. A támadó fojtogatta a nőt és lemeztelenítve fogdosta, végül az vetett véget a támadásnak, hogy a nőnek volt annyi lélekjelenléte, hogy tárcsázza segélykérőt, így a támadó megijed és elszaladt. A támadót elfogták, a Központi Nyomozó Főügyészség folytat büntető eljárást ellene.

Az eset után a megtámadott nő férje – anonimitást kérve – portálunk kamerája elé állt, hogy videóban beszéljen nekünk az esetről és arról, hogy véleménye szerint mire világítanak rá a történtek. Azért érezte fontosnak, hogy ezt megtegye, mert egyrészt fel szeretné az emberek figyelmét hívni arra, hogy jobban figyeljenek egymásra, vegyék észre, ha valaki segítségre szorul, és ne habozzanak segítő kezet nyújtani. Másrészt az a véleménye, hogy vannak olyan részei Miskolcnak, mint az ominózus Kálvária lépcső is, ahol a közbiztonság érdekében szükség lenne néhány intézkedésre.

Fogadta az alpolgármester

Véleménye szerint, ha a Kálvária lépcső melletti bozótos, sövényes, átláthatatlan helyet, - ami a bűnözés táptalaja - elválasztanák a lakóövezettől egy kerítéssel már sokat javítana a helyzeten, nem tudnának lesből támadni, elbújni. De kamerákra is szükség lenne, és komoly probléma a rossz közvilágítás is. Ezzel kapcsolatban levelet írt Szopkó Tibor alpolgármesternek és a terület önkormányzati képviselőjének is.

Mint az általa létrehozott Biztonságot Miskolcon Facebook oldalon beszámolt róla, a levél után fogadta Szopkó Tibor alpolgármester, aki azon túl, hogy sajnálatát fejezte ki a történtek miatt, konstruktívan állt hozzá a javaslataihoz.

„Ígéretet kaptam a Kálvária domboldal és a Kisavas közti bozótos terület lakóövezet felőli elkerítésére, amely véleményem szerint a legsürgetőbb lépés. Továbbá javasoltam térfigyelő kamerák elhelyezését és a közvilágítási lámpatestek cseréjét is. Utóbbiak hosszabb átfutású idejűek, de szintén tervbe vannak véve. Bízom benne, hogy az ígéretek tettekre lesznek váltva. A számonkérés már a mi feladatunk lesz. De feladatunk az is, hogy nyitott szemmel járjunk és segítsük az arra rászorulókat lehetőségeinkhez mérten. Továbbá cél az is, hogy a Kálvária környéke után további városrészek is biztonságosabbá válhassanak majd” - írta.

Dolgoznak a lépcső mellett

Időközben további lépések is történtek, ugyanis a lépcső mellett a napokban egy sávban elkezdték kiirtani a bozótost, amely a férj reményei szerint a kerítésépítés első lépése.

„Két méteres sávban kiirtották a gazt, és a földmérésnél használatos cölöpöket is levertek, bízom benne, hogy ez már a leendő kerítés kijelölését szolgálja. Elmondhatjuk tehát, hogy elindult valami, remélhetőleg valóban meg is valósul a kerítés mihamarabb. Az ígéretet megkaptam” – mondta el portálunk megkeresésére.

Kérdeztük arról is, hogy az elmúlt hetekben miként sikerült – ha nem is feldolgozni a történteket, de valamennyire továbblépni. Mint mondta, igyekeznek visszatérni a korábbi életükhöz, a régi kerékvágásba, de azon a napon valami végleg megváltozott, ami ezt már nem teszi lehetővé. Példaként említette, hogy a feleségét azóta sehová nem engedik egyedül, ha ő nem tud vele menni, akkor a család valamely tagja segít be. Megemlítette azt is, hogy van egy közbiztonsági kezdeményezése, amelyben szeretne egy kampányt indítani, erről portálunknak hamarosan részletesebben is beszámol majd.