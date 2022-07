Úgy tűnik, van előrelépés a miskolci művészlakások ügyében, az egyik lakás a sok közül bérlőre talál.

- Húsz év után tört meg a jég - mondta lapunknak Borkuti László, Miskolc közművelődési és turisztikai tanácsnoka. - Az elmúlt két évtizedben egyetlen beköltöző volt a művészlakásokba Miskolcon, Seres László, aki Seres János, azaz az édesapja után lett a bérlő: ő megfizette a teljes bérlet díjat, ami meglehetősen magas volt. De van más probléma is, a 13 miskolci művészlakás között ugyanis több olyan van, amelyben már nem a művészbérlő lakik. Emellett rettenetesen rossz állapotúak az ingatlanok, különösen a diósgyőri Szinyei Merse Pál utcában találhatók.

Megoldatlan ügy

Arról márciusban írtunk, hogy a miskolci művészlakások ügye mennyire megoldatlan. Bár Miskolcnak még nincs kulturális stratégiája, de a szándék már több fórumon felmerült: Miskolcon kellene tartani vagy visszacsábítani a fiatal képzőművészeket, ehhez fontos lépés lehetne a miskolci művészlakások ügyének rendezése. Az önkormányzati tulajdonban lévő műteremlakások az Avas aljában, a Derkovits utcán és Diósgyőrben, a Szinyei Merse Pál utcán találhatók. Márciusban több művészbérlővel beszéltünk: amióta ott laknak (70-es évek óta), nem volt komplett felújítás, a rezsi az egekben, a bérleti díj nagyon magas. A bérlőket egyébként nem Miskolcon jelölik ki, hanem a Művészeti Alap jogutód szervezete, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány (MAK), a pályáztatást pedig OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Társaság bonyolítja le. Amikor annak idején nézelődtünk az oldalukon, három pályázatot is találtunk miskolci műteremlakások bérleti jogaira. Minden olyan képzőművész, iparművész, illetve fotóművész pályázhatott, aki önálló művészeti tevékenységgel rendelkezik. A miskolci lakások közül kettő a Derkovits utcán található, a harmadik a Szinyein. Az előző kettő 106-106 négyzetméteres, 99 ezer 110 forint lenne havonta a bérleti díja az idén, jövőre emelkedne. A pályázati kiírás tartalmazta, hogy a lakások felújításra szorulnak, ez a feladat a bérlőre hárul, a felújítási költség – 3 millió 188 ezer forint – bérleti díjként beszámolható, lelakható. A bérleti szerződést három évre kötnék meg. A Szinyein található lakás kicsit kisebb, a pályázati feltételek hasonlóak voltak. Érdekes volt azt is látni, hogy az összes meghirdetett művészlakás közül (az ország több városában) a miskolciak a legdrágábbak.

Újabb pályázatok

Most, júliusban újra megnéztük az oldalt, újra volt pályázat ugyanezekkel a feltételekkel, de már csak két lakást hirdettek Miskolcon, az egyik Derkovits utcait nem. Ebből gondoltuk, talán az előző alkalom óta az egyik lakás esetén sikerült szerződést kötni. Az OMSZI ezt kérdéseinkre meg is erősítette. "Az OMSZI kijelölt a műteremlakásba bérlőt, hogy megkötötte-e a bérleti szerződést, egyenlőre nincs információnk", válaszolták. Azt nem tudták megmondani, hogy újabb jelentkezők voltak-e a többi lakásra (csak a döntés után nyilatkozhatnak), de arra a kérdésünkre, hogy mi az oka, hogy Miskolcon a legmagasabb a lakások bérleti díja, így reagáltak: "a bérleti díjat a helyi önkormányzat állapítja meg. A miskolci műteremlakások bérleti díja összevetve más városok műteremlakásaival, valóban magas".

Bérlőre talált

Ez után erősítette meg a hírt Borkuti László, hogy az egyik lakás valóban bérlőre talált. Elmondta, 5 évre kötik a szerződést az OMSZI-val, de 3 év után kérvényezni kell a meghosszabbítását. Ilyenkor felülvizsgálják, hogy teljesültek-e a vállalt feltételek: megnézik, a művész mennyire aktív, azaz hány kiállítást rendezett, és adományozott-e zsűrizett képzőművészeti alkotást 500 ezer forint értékben valamely helyi művészeti intézménynek. A szerződés kétszer meghosszabbítható, azaz 15 évig élhet a művész a lakásban.- Ezek kemény feltételek. És az is igaz, hogy a miskolci helyzet a legrosszabb az országban, itt a legmagasabbak a bérleti díjak. Lett volna igény a művészlakásokra az elmúlt évtizedekben, jó lett volna itt tartani a művészeket, ám a pályázat feltételei riasztóak. Vannak, akik saját műtermet alakítottak ki, vannak, akik nem jöttek ide, vagy elmentek.

Három feltétel

Most történhetett meg az áttörés: a pályázónak három feltétele volt, Borkuti László szerint mindháromban történt előrelépés. A magas bérleti díjaknak a helyi lakásrendelet az oka, amely piaci alapon határozza meg a fizetendő összeget. A művészlakás ügyében sikerült egyedi mérlegelés alapján mérsékelni azt, a városvezetés megadta az 50 százalékos lakbérkedvezményt, ennek jogszabályi hátterét is megteremtették. Azt is sikerült elérni, hogy a beköltöző művésznek ne kelljen kauciót fizetnie a felújításra szoruló ingatlanért, és ne kelljen teljes körűen felújítani, csak a lakhatáshoz szükséges munkálatokat végezze el. Az önkormányzat abban is gondolkodik, hogy a lakások egy részét – a Szinyei Merse Pál utcában lévők közül – értékesíti, a befolyó összeg is segítség lehet a meglévők felújítására.

- Elgondolkodtató, hogy van-e Miskolcon szükség ennyi, 13 művészlakásra - fogalmazott a tanácsnok.

Felpezsdülés várható

Kérdeztük, megoldást jelenthetnek-e a most történtek a későbbi bérbeadásoknál is, Borkuti László hangsúlyozta, igen, a kiírandó pályázatoknál is ez a gyakorlat alkalmazható majd. A nemrég lejárt pályázatokat még a korábbi feltételekkel írták ki, ezért láthattuk azokat az OMSZI oldalán.

Borkuti László különösen örül, hogy Ferenczy Zsolt, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi docense veszi bérbe a lakást, a tanácsnok bízik benne, hogy a képzőművészeti élet felpezsdítője lehet a képzőművész Miskolcon. A szolnoki példa inspiráló, ott a város 1,2 milliárdot ruházott be nemcsak a közösségi terek, hanem a lakások felújításába is, a bérlők pedig újrapozicionálták programjaikkal a helyi művészeti életet.