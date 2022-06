Nem várt eredményt hozott az első alkalommal megrendezett pinceszépségverseny vetélkedés az Avasi Borangoláson, ugyanis a közönségszavazás három kategóriájában is az Ékszerdoboz diadalmaskodott, sőt a zsűri megosztott első helyét is bezsebelte, megosztva a Polgármester Pincével, tájékoztattak a szervezők.

Három kategóriában is

Az első alkalommal megrendezett megmérettetésen a gasztropincék közül az Aranykorona Étterem győzedelmeskedett. Szendrei Mihály tulajdonos elmondta, természetesen nagyon örül a címnek, és bár most volt először pinceszépségverseny, szívesen venné, ha évről évre lenne rá lehetőség. Jó volna, ha még több pince mutatná meg magát, akár ebben a kategóriában, mondta. Bízik benne, hogy ez is bizonyítja, érdemes az Avasra látogatni és megnézni ezeket a szép helyeket, emellett biztatja a miskolciakat is, hogy ismerjék meg a város ismert és rejtett kincseit.

Legnagyobb meglepetésre azonban a leghangulatosabb, a legvirágosabb és a legautentikusabb pincének egyaránt az Ékszerdoboz bizonyult – méghozzá igen magas fölénnyel. A pince tulajdonosai Csire Panna és párja, Kovács Zsolt, akik mindössze ketten hozták tető alá a találó nevű Ékszerdobozt. Nem titkolt szándékuk volt, hogy részt vegyenek az avasi pincesorok fellendülő életében, és megmutassák magukat. Mint elmondták, nagyon jólesett az a rengeteg szívmelengető elismerés, amelyet kaptak mind a szakmai zsűritől, mind az ismerősöktől és ismeretlenektől, hiszen a szívük-lelkük benne van, mindent megtettek a győzelemért.

Középpontban az értékek

Ahogyan azt Szunyogh László főépítész, a szakmai zsűri tagja is fontosnak tartotta jelezni, a hagyományteremtő szándékkal indított versenynek azonban nem az az elsődleges célja, hogy kiderüljön, melyik „a legszebb”, hanem hogy felhívják a figyelmet az itt található és megőrzésre méltó épített értékekre. Kiemelte, az Avas északi oldala, a pincesor megannyi értékes építészeti elemet tartalmaz. A zsűri nagyon örült, hogy már első alkalommal is szép számban jelentkeztek, de remélik, idővel gyarapodik a mezőny, hogy minél többen lássák, fontos az értékek gondozása, és van mit büszkén megmutatni.

Karitatív gyűjtések

Azonban a jubileumi, X. Avasi Borangolást sok más tekintetben is különlegesnek és sikeresnek könyvelhetjük el. Rekordszámú, több mint 21 ezer résztvevője volt a rendezvénynek. A karitatív törekvések is szép eredménnyel zárultak: a jubileumi poharak eladásából 214 ezer forint folyt be a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola javára. A közösségi főzéssel pedig, melyen Bárczi Tamás (A Leves), Simkó Attila (Rossita Olaszos Kisvendéglő) és Bálint Márk (Aranykorona Étterem) séfek mellett Veres Pál, Miskolc polgármestere is fakanalat ragadott, 308 ezer forint gyűlt össze az avasi református templom lépcsősorának felújítására.