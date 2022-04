Hétfőn írták alá Floridában a szexuális beállítottság és a nemi identitás iskolai keretek közt történő megvitatását korlátozó törvényt. Az új jogszabály – melyet ellenzői „Don’t Say Gay”, vagyis „ne mondd, hogy meleg” törvénynek neveznek – értelmében nem lehet szexualitásról és genderelméletről tanítani óvodától harmadik osztályig a gyerekeknek, és később is csak életkornak és fejlődési szempontból megfelelő módon. A törvény támogatói szerint így a szülőknek nagyobb beleszólása van a gyerekeik nevelésébe, a vele szemben állók szerint viszont igazságtalanul korlátozzák az LMBT-közösséget.

Tévképzetre építenek

A floridai jogszabály széles körű vitát indított az Egyesült Államokban akörül, hogy a gyerekek tanítása és erkölcsi fejlődése fölött ki rendelkezhet inkább: az oktató aktivisták vagy a szülők?

A Witherspoon Institute agytröszt etikai és közpolitikai szakértője, Nathanael Blake szerint a törvényt ellenző LMBT-aktivisták napirendjét egy tévképzetre alapozzák, miszerint a gyerekeknek van alapvetően szexuális identitása, így mindegy, hogy milyen szexuális tartalmaknak vannak kitéve, nemi irányultságukban úgysem befolyásolhatók.

A mozgalomban magától értetődőnek vett „ilyennek születtek” narratívája ugyanis azt jelenti, hogy a gyerekek lehetnek heteroszexuálisok, leszbikusok, melegek, biszexuálisok vagy akár transzneműek, minden csecsemő szexuális orientációval és nemi identitással születik. Ebből adódóan úgy gondolják, hogy a gyerekeknek a lehető leghamarabb tanulniuk kell szexről és genderről, hogy felfedezhessék a valós szexuális önazonosságukat – magyarázta Blake.

A gyerekeiket is elvehetik

Emiatt van az a szakértő szerint, hogy ezek a mozgalmak támogatják akár a „drag queen” – vagyis szórakoztató célból női ruhákba öltöző férfiak – jelenségét kiskorúak körében is, de ugyanezért támogatják a transzneműséget a csecsemőknél is.

Blake szerint ugyanígy logikus számukra, hogy mivel a gyerekeknek nemi identitásuk terén is támogató közegre van szükségük, így azoktól a szülőktől, akik ezt nem képesek megadni, elvehetik a gyermekeiket. Februárban számolt be egy ilyen esetről a City Journal közpolitikai magazin: a kaliforniai felsőbíróság elvette egy apától a fia gyámságát, amiért nem volt hajlandó beleegyezni a gyermek nemváltoztatásához szükséges hormonkezelésbe a mellékhatások veszélyétől tartva.

Az Egyesült Államok kormányzati szinten kiáll az LMBT-ideológia mellett: A nevelőszülők számára megfogalmazott szövetségi irányelvek szerint egy négyéves gyerek is lehet transznemű. Ugyanitt olvasható, hogy a fiatalok LMBT-identitását nyíltan visszautasító viselkedést kerülni kell, és nem szabad tolerálni, vallási tevékenységek vagy családi összejövetelek esetében sem. Ez azt jelenti, hogy az amerikai kormány szerint aki nem fogadja el az LMBT-ideológiát, az nem alkalmas nevelőszülőnek.

Radikális genderideológia

Ezt a nézetet nemcsak kormányok, de vállalatok és civil szervezetek is népszerűsítik. A Disney e héten nyilvánosságra került vállalati videóiból kiderült, hogy a cég vidámparkjaiban többé nem fogják használni a „hölgyek és urak”, valamint a „lányok és fiúk” kifejezéseket, hogy ne idegenítsék el a transznemű gyerekeket – erre a Fox News világított rá. A brit kormány pedig amiatt került nemrég kereszttűzbe, mert a nyárra tervezett „Safe To Be Me” („Önmagamnak Lenni Biztonságos”) globális LMBT-konferencia szervezésében szabad kezet adott a Stonewall nevű lobbiszervezetnek, amely radikális genderideológiája miatt még más LMBT-egyesületekkel is konfliktusba került. A Stonewall szerint ugyanis a biológiai nem is megváltoztatható, ez a megközelítés pedig leszbikus, meleg és biszexuális csoportokra nézve homofób.

Óvatosságra intenek

Némely európai országban akár szülői beleegyezés nélkül, saját maguk dönthetnek nemükről a gyermekek. A skót kormány irányelve szerint még a pedagógus sem szólhat bele abba, ha egy általános iskolás nem a biológiai nemének megfelelő öltözőt vagy mosdót használja. Spanyolországban pedig az identitászavaros kiskorúak már 14 éves kortól is megkezdhetik a nemváltoztatás fizikai folyamatát szintén „identitásmegerősítés” címszava alatt. Ugyanitt megengedik a pubertást elhalasztó gyógyszerek használatát is a kisebbeknél, hogy több ideje legyen a gyereknek eldönteni, hogy milyen nemmel szeretne majd felnőni.

Február végén a francia Nemzeti Orvostudományi Akadémia fokozott elővigyázatosságot javasolt az ilyen terápiákkal szemben, mondván, járványszerűen népszerűsödnek, helyette több időt kellene szánni a gyerekek pszichológiai támogatására. Hasonlóan visszafogottságra intett a svéd egészségügyi hatóság is, miután képtelen volt magyarázatot találni a 2008 és 2018 között nemi identitászavarban történt 1500 százalékos növekedésre a 13–17 éves lányok körében.

Környezeti hatásokkal alakul

A Witherspoon Institute szakértője a Public Discourse hasábjain kiemelte: Az „ilyennek születtek” retorika már abból adódóan is hibás, hogy kutatások sokasága nem talált rá az úgynevezett „meleggénre”, aminek alapján melegnek születne valaki. A tudomány jelenlegi állása szerint nem tudni biztosan a szexuális orientáció eredetét, valószínűleg genetikai, hormonális és környezeti körülmények bonyolult keverékének az eredménye. Erre jutott 2019-ben is a szexualitás genetikai hátterét vizsgáló legnagyobb kutatás is, amelyről a PBS is beszámolt. Az emberi DNS eszerint önmagában nem tudja megjósolni, hogy ki lesz meleg vagy heteroszexuális – összegezték.

Emiatt, hogy részben környezeti hatásokkal alakul az ember nemi élete, igenis fontos, hogy mivel találkoznak a gyerekek az iskolában – vélekedik Nathanael Blake. Ebből adódóan az olyan viták, mint amelyek a floridai szülői jogokról szóló törvényről – vagy éppen a magyar gyermekvédelmi népszavazásról – szólnak, nemcsak aköré épülnek, hogy kik taníthatják a gyerekeket a szexről és szexualitásról, hanem hogy kiknek a joga az ő fejlődésüket irányítani.

(A borítóképen: Az LMBT-mozgalmak támogatják a „drag queen”-ek megjelenését kiskorúak körében)