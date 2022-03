Újra Ciróka Babakoncertre hívja a legkisebbeket és szüleiket a Miskolci Szimfonikus Zenekar. A 0–3 éves korosztálynak szóló interaktív programot április 2-án, szombaton két alkalommal is megrendezik, délelőtt fél 11-től és délután 4 órától. A helyszín a zenekar székháza, a Malom (Miskolc, Fábián utca 6/a).

A forgatókönyvíró és műsorvezető Bukáné Kaskötő Marietta, animátor Handa Eszter, közreműködnek a Miskolci Szimfonikus Zenekar muzsikusai. A megunhatatlan babaprogram izgalmas és mulatságos meséken keresztül mutatja be a legkisebbeknek a zene világát a zenészek segítségével. Csipikének, a kis papagájnak megsérül a szárnya, ezért nem tud elrepülni Kanáriföldre. Majd Panna, a pandamaci téved el Zendonéziából, és megcsócsálja a főhősnő szobabambuszát. Többek között ezek történtek korábban a Ciróka Babakoncerteken. A gyerekek segítségével és Zeneország varázslatainak köszönhetően persze végül mindketten hazajutottak.

Mesés történetek

A szimfonikusok legkisebbeknek szóló programján fantasztikus dallamok és mesés történetek vezetnek minket Zeneország erdejében, ahol minden a muzsikáról szól. A móka és kacagás mellett pedig a picik játszva ismerkedhetnek a zenével. Bukáné Kaskötő Marietta zenepedagógusként olyan módszereket hív segítségül a koncepció megalkotásakor, mint a Kodály-módszeren alapuló szolmizáció vagy a Kokas-módszer által előtérbe helyezett mozgásos zenehallgatás. A műsor tematikája egy adott zenei korszakhoz, földrajzi-zenei kultúrához, évszakhoz, ünnepkörhöz kapcsolódik, ölbéli és mozgásos feladatok kombinálásával. Ezúttal a tavasz ihleti a történetet és a felcsendülő dallamokat.

A Ciróka nagyszerű családi program is, ahol a szülők, nagyszülők, olykor barátok is együtt játszhatnak a gyerekekkel. A koncerteknek egyedi díszlete is van, hogy a családok és főként a picik otthonosabban érezzék magukat.

(A borítóképen: Mindig sokan vesznek részt a babakoncerteken. Fotó: ÉM)