Nyertesek

– Véleményem szerint mindig ott van eredmény, ahol valamilyen szinten párbeszéd folyik, ahol az elképzelések és a lehetőségek találkoznak, ahol a helyi döntéshozók, az országgyűlési képviselő, a felelős testületek, a közreműködő szakemberek értik egymást – fogalmazott az ünnepségen Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője. – Úgy látom, hogy a Szerencsi Tankerületi Központ és Baktakék bebizonyította, hogy nyertesei annak a kormányzati szándéknak, amely a hátrányos térségek felé fordult, és nyertesei annak a döntésnek, amely Borsod-Abaúj-Zemplén megyének sok-sok milliárd forintot irányzott elő. A magyar kormány fontos célkitűzése, hogy minél több gyermek szülessen. Ezért vezettük be a családtámogatási rendszert, mert azt szeretnénk, hogy az iskoláinkban magyar gyermekek tanuljanak. Mindannyiunknak meg kell értenünk, hogy nemcsak a jelennek kell élnünk, hanem a gyermekeink, unokáink miatt felelősséggel tartozunk a jövő iránt is. Ezért is támogatjuk sok millió forinttal azokat, akik dolgoznak, és akik gyermekeket vállalnak. Ugyanakkor annak is hangot kell adnunk, hogy a jövő szempontjából nemcsak a mennyiség számít, hanem természetesen a minőség is. Ezért fontos cél, hogy minden gyermeknek el kell jutnia az oktatás és nevelés segítségével odáig, hogy becsületes munkával biztosítsanak maguknak és családjuknak kiegyensúlyozott életet – hangsúlyozta Demeter Zoltán.

Ünnepi műsort a baktakéki iskola diákjai adtak.

Az országgyűlési képviselő pénteken Fájban is járt, ahol a 24 fős bölcsődét adta át, Fancsal községben pedig a játszóteret és az új falubuszt.

(A borítóképen: Szabó Árpád, a Szerencsi Tankerületi Központ igazgatója, Demeter Zoltán, Németh Andrásné és Soltész János, Baktakék polgármestere az átadón. Fotó: Ádám János)