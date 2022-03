Bár a koronavírus-járvány ötödik hulláma hazánkban is leszálló ágban van, de a helyzetet megváltoztathatja, hogy a háború miatt naponta több ezer ember érkezik hozzánk Ukrajnából. Most sokkal több figyelem irányul az ő elszállásolásukra, ellátásukra, mint a járványügyi szabályokra.

Leszálló ágban

– Még nem tudni, hogy a mostani helyzet milyen hatással lehet a járvány alakulására, de őszintén remélem, hogy a háborús helyzet nem hoz kedvezőtlen fordulatot – mondta lapunknak Rusvai Miklós víruskutató, egyetemi tanár. – A jelenlegi időjárás nem kedvez a vírus fertőzőképességének, hiszen száraz, napos, hideg idő van, ami a kórokozók visszavonulását segíti. Az is megnyugtató, hogy a koronavírus omikron-variánsa gyengének bizonyul, tehát nem okoz olyan súlyos légzőszervi betegséget, mint az alfa- vagy a delta-variáns. Meglátásom szerint újabb járványhullám valószínűleg nem lesz. A fertőzöttek száma emelkedhet, de a kórházba kerülőké valószínűleg nem. Ezt azért is gondolom, mert a háború kitörése előtt már Ukrajnában is az omikron-variáns volt a domináns, és remélhetőleg nem keletkezik új mutáns a mostani népmozgások hatására, már csak azért sem, mert a szomszéd országban is erőteljesen leszálló ágban van a legutóbbi hullám. Most az a fontos, hogy még kihúzzunk valahogy másfél hónapot, mert akkor a napos, melegebb napok már egyértelműen visszaszorítják a járványt – fogalmazott Rusvai Miklós.

Vírusölő hatású napfény

Jelezte: a tavasz és a nyár azért kedvező járványügyi szempontból, mert a napfénynek vírusölő hatása van. Ezenkívül többet tartózkodnak az emberek a szabadban, mint zárt térben, fokozódik a D-vitamin termelődése a szervezetünkben, és ez nagyon fontos az immunrendszer működése szempontjából. A mi földrajzi szélességi körünkön áprilistól októberig elegendő D-vitamin tud termelődni. Ilyenkor erősödik a napsütés, nő a napsütéses órák száma, és mivel nagyobb testfelületünket érik a napsugarak, elegendő vitamin szintetizálódik a bőrben. Ezáltal jobban működik az immunrendszerünk, és részben ennek is köszönhető, hogy minden nyáron visszavonul a vírus, magyarázta a szakember.

Hozzátette: arról nincs tudomása, hogy hazánkban Ukrajnából érkező koronavírusos betegeket kellene kórházban ápolni.

Javuló adatok

Felvetettük: az ötödik hullám ugyan leszálló ágban van, a napi Covid-halottak száma azonban még mindig 80-90 körül van.

Rusvai Miklós hangsúlyozta, a járványt jellemző mutatók közül mindig a halottak száma kezd el csökkenni utoljára. A napi, friss fertőzöttek száma már több mint három hete csökkenést mutat. Ezt követte a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépre kerültek számának csökkenése, majd tíz nappal ezelőtt a halottak száma is apadni kezdett. Az elmúlt hét utolsó napjaiban volt a csúcs, akkor az ötnapos csúszóátlag 106 körül tetőzött. Most is elsősorban az idős, egyéb egészségügyi problémákkal is küzdő, krónikus betegek halnak bele a koronavírus szövődményeibe.

A víruskutató megjegyezte azt is, hogy az Európai Gyógyszerügynökség a közelmúltban egy új vakcinát is engedélyezett, a neve Novavax.

– Ez egy új típusú oltóanyag, úgynevezett alegységvakcina. Ez azt jelenti, hogy nem a tüskefehérjének a genetikai információját viszi be a szervezetbe, mint az mRNS-vakcinák vagy a vek­torvakcinák, hanem a kész tüskefehérjét, és ezáltal váltja ki az antitestek termelődését – jelezte Rusvai Miklós.

(A borítóképen: Rusvai Miklós szerint már csökken a fertőzöttek száma)