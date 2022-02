A „Mosolyt fakaszt” program célja, hogy az állami gondozásból kikerülő fiatalok is esélyt kapjanak és megvalósíthassák álmaikat az által, hogy már tanulókként megismerkedhetnek különböző munkaterületekkel, ahol nem ritkán gyakornoki programokkal is segítik őket a megfelelő munkahely megtalálásában. A fiatalokat mentoráló cégeknek pedig lehetőségük van kinevelni és kiválogatni maguk számára a legjobbakat. A kezdeményezés tehát kölcsönös előnyökkel jár. Ezt a mentorprogramot a Zip’s brewhouse étterem indította útjára még 2019-ben, azóta a Borsod megyei gyermekotthonok számos lakóját fogadták, hogy egyrészt magas gasztronómiai élményt nyújtsanak a hátrányos helyzetű gyermekek számára, másrészt olyan szakmával, hivatással ismertessék meg őket, amely biztos megélhetést és életpályát jelenthet számukra. A magyar kormány gyorsan felismerte a civil kezdeményezés hasznosságát és felkarolta a programot, amelyet azóta is aktívan támogat.