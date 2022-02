2022- től nem kell személyi jövedelemadót (szja) fizetniük a 25 év alatti munkavállalóknak, jelentette be korábban a kormány döntését Novák Katalin akkori családokért felelős tárca nélküli miniszter.

A napokban kapja kézhez több százezer fiatal munkavállaló a januári fizetését, amelyet már nem terhel a 15 százalékos személyi jövedelemadó. Az Észak-Magyarországnak nyilatkozó Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fiatalok – az országos méréssel azonosan – örülnek az Orbán- kormány döntésének, az szja-mentességnek.

„Az egyetem mellett dolgozom a Jabil tiszaújvárosi gyárában toborzási asszisztensként, és nemcsak a tanulmányaimban, hanem a mindennapokban is személy szerint nekem sokat jelent akár pár tízezer forint is” – osztotta meg a véleményét az Északkal Tompa Jázmin. „Úgy gondolom, ez egy jó lehetőség a 25 év alatti fiatalok számára, akik önállósodni szeretnének, és felelősségteljesen gondolnak a jövőjükre. Engem ez az adómentesség kifejezetten sokáig fog érinteni, amennyiben hosszú ideig megmarad. Ugyanis idén még csak 21 éves leszek, ezért az ezáltal befolyó többletkeresetemet mindenképpen félreteszem, hogy növeljem a megtakarításaimat. Nagyon jó konstrukciónak tartom, hogy azokat a fiatalokat is érinti az adómentesség, akik diákszövetkezeten keresztül vállalnak munkát. A mi vállalatunknál is vannak egyetemisták, akik így dolgoznak. Úgy számoltuk ki a HR-es kollégáinkkal, hogy ők is átlagosan havonta nyolcvan órát dolgozva közel 100 ezer forintot vihetnek haza, ami több mint 10 ezer forinttal több, mint az, amit az adómentesség bevezetése előtt kaptak kézhez. Sok fiatal dolgozik az egyetem mellett a gyakorlati tapasztalat miatt, és azért is, hogy a diploma átvétele után könnyebben el tudjanak helyezkedni. Mint toborzási szakember pedig abban bízom, hogy ösztönzőleg hat ez a lehetőség a fiatalokra, és kifizetődőbbnek tartják majd a munkavállalást az egyetem mellett, hiszen a mostani generációra is igaz, hogy minden fillér számít” – emelte ki Tompa Jázmin.

Többet lehet félretenni

Hasonló véleményen van Kőhalmi Botond is, akit szintén érint a változás. „Adminisztrációs területen dolgozom. A jövedelemtöbbletet olyan dolgokra tudom fordítani, amit eddig is megengedhettem ugyan, de most nem kell annyira kiszámolnom. Gondolok itt egy nyaralásra vagy egy nagyobb kiadásra. Most egy okosórára gyűjtök, amelynek az ára eléggé borsos, ha a régi jövedelmemet kapnám, úgy számoltam, hogy körülbelül négy hónap alatt tudnám összerakni az árát az egyéb kiadásaim mellett, de így már a jövő hónapban meg tudom vásárolni. Becsléseim szerint több tízezer forinttal fogok többet hazavinni, mint az előző év azonos időszakában” – mondta el lapunknak a fiatal munkavállaló.

„Középiskolás éveim alatt nagyon sokat dolgoztam több különböző helyen diákként, amiket nagyon szerettem, így érettségi után úgy döntöttem, hogy teljes munkaidőben szeretnék tovább dolgozni. Jelenleg egy csomagfutárcégnél dolgozom Miskolcon, és együtt élek a menyasszonyommal. Idén nyárra tervezzük az esküvőnket, ami után családot is szeretnénk alapítani, melyhez nagy segítség a 25 év alattiak szja-mentessége, mert így még az eddiginél is többet tudunk félretenni ezekre a célokra. Akik pedig abban a cipőben járnak, mint én régen, hogy az iskola mellett is keményen dolgoznak diákként, így még több pénzt tudnak megtakarítani a jövőbeli céljaikra” – nyilatkozta az Északnak Dubabér Milán.

„Novemberben sikeres államvizsgát tettem a Miskolci Egyetemen, amit követően pedig teljes munkaidőben kezdtem el dolgozni a közigazgatási szférában. Jelenleg házasságkötés előtt állunk a vőlegényemmel, mely után fontos lépés lesz számunkra a családalapítás is. Ezen jövőbeni céljaink tekintetében a 25 év alattiak szja-mentessége lényeges anyagi támogatást jelent, az én esetemben még több mint két évig. Úgy gondolom, hogy a fiatalok életkezdésében, saját otthonhoz jutásában kiemelkedő szerepe van az adómentességnek, még abban az esetben is, ha többen csak alkalmi, valamint diákmunkát végeznek, ugyanis az egyetemi éveim alatt vállalt diákmunka során számomra is nagyobb megtakarítást jelentett volna” – mondta az Észak-Magyarországnak Bartkó Gréta.

Segítség az életkezdéshez

„Az szja-mentesség egy jelképes és fantasztikus intézkedés, hiszen a kormány ezzel akarja azt megmutatni, hogy igenis a fiatalokra szükség van, és azt szeretné, hogy a magyar fiatalok itthon alapítsanak Magyarországon családot, és itt vállaljanak gyermeket. Amellett, hogy ez anyagilag hatalmas segítséget jelent a fiataloknak, hiszen tudjuk, hogy egy pályakezdő fiatalnak nem egyszerű elindulni a felnőtté válás útján. Nem könnyű egy jó munkát találnia és ezzel párhuzamosan fiatalon családot is alapítania. Ez, hogy a kormány gyakorlatilag elengedi a személyi jövedelemadót, azt a célt próbálja elérni, hogy minél jobb feltételekkel induljanak neki az életnek” – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának elnöke.

A 25 év alattiak számára bevezetett kedvezmény a diák munkavállalókat is érinti, akiknek túlnyomó többsége ebbe a korosztályba tartozik. Az iskolaszövetkezetek keretében végzett diákmunka esetében a bruttó béreket eddig is csupán az szja terhelte, így a munkát vállaló tanulók nettó bére jelentősen emelkedhet az idén – hangsúlyozza Kott Zoltán, a Meló-Diák elnök-vezérigazgatója közleményében. Az iskolaszövetkezet nemrég lezárult reprezentatív felmérése szerint a változásokat a diákok is jól fogadták, a megkérdezettek 77 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nagyon örül az szja elengedésének, 40 százalékuk pedig azt mondta: szívesebben vállal munkát, ha a bérét egyáltalán nem terheli adó – írja az origo.hu.

Hiteligénylésnél is jól jön

A néhány tízezer forinttal magasabb nettó jövedelem több szempontból is befolyásoló tényező lehet hiteligénylésnél. Egyrészt magasabb törlesztőrészletet tudunk vállalni, így a jövedelemarányos törlesztési mutatóra (jtm) vonatkozó szabályoknak könnyebb megfelelni, másrészt olyan kamatkedvezményre tehetünk szert, aminek köszönhetően olcsóbb lehet a hitelünk. A teljes futamidőre nézve ez akár több százezer forintot is jelenthet – olvasható a Bank360 friss elemzéséből.

Automatikusan jár

Január elsejével felmentést kap az szja megfizetése alól minden 25 év alatti fiatal a bruttó átlagkereset KSH által előző év júliusában megállapított mértékéig, ez 2021 júliusában 433 700 forint volt. A fiatal munkavállalóknak formailag nem kell tenniük semmit, mivel a törvény egyértelműen a munkáltató, a kifizető feladataként rögzíti, hogy a 25 év alatti fiatal adóelőleg-alapját automatikusan csökkentse a fiatalt megillető kedvezmény összegével. A kormány a törvény indoklása szerint a 25 év alatti fiatalok munkaerőpiaci részvételét, önálló életkezdését és családalapítását szeretné segíteni.

