A gyermekek érzékenyítését minél fiatalabb korban igyekeznek elkezdeni az LMBTQ-aktivisták, s ebben sokszor a vállalati világ és a (baloldali) kultúrpolitika is partnerük.

A welcomingschools.org nevű oktatási portál például azt javasolja a tanároknak, hogy az általános iskolás gyermekeknek részletekbe menően magyarázzák el az LMBTQ-szubkultúra különböző kifejezéseit, meghatározásait. A portugál pedagógusok már konkrétabb iránymutatást kaptak arról, hogy még olyan, a gender témához semmilyen módon nem kapcsolódó tantárgyaknál is legyenek LMBTQ vonatkozású érzékenyítő feladatok, mint a matematika. Mindezek mellett figyelniük kell arra is, hogy a matematikai példákban jelenjenek meg a szivárvány családokat népszerűsítő szövegek is – írja az origo.hu.

Egyes multinacionális cégek is beálltak a sorba: a Campbell Soup Company nevű, amerikai élelmiszeripari cég korábban úgy reklámozta az egyik Star Wars-os tematikájú termékét, hogy a felvételen látható, legfeljebb 2–3 éves kisgyermeket az őt nevelő homoszexuális férfipár szórakoztatta az ebédlőasztalnál. A Coca-Cola sem maradt ki a versenyből, hiszen néhány évvel ezelőtti reklámjában például egy tinédzser lány és homoszexuális fiútestvére egyaránt a lenge öltözetű, izzadt medencetisztító férfi után epekedik, s azon versengenek, hogy ki tud előbb odavinni neki egy üveggel az italból – emelte ki a Magyar Nemzet.

(A borítókép illusztráció)