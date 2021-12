Kanada túlságosan elhamarkodottan dönt az identitászavar hormonos és műtéti kezelésekkel kapcsolatban – írta a napokban a National Post, helyi napilap. Egy torontói anyuka, Mary tapasztalatait osztották meg cikkükben, akinek lánya 16 éves korában kijelentette, hogy fiúnak érzi magát. Csak néhány negyedórás orvosi látogatás után receptet írtak fel neki tesztoszteronra, hónapokon belül pedig masztektómiát (A mellek eltávolítása - a szerk.) is kapott, ez azonban nem segített a lány depresszióján, sőt, mentális egészsége csak romlott. A történet eredménye, hogy most 21 évesen Mary lánya „visszaváltozik” nővé, és anyjával együtt az egészségügyi szakemberek beperlésén gondolkodnak, akik mindezt lehetővé tették.

Meghátrált az iskola

Bár Mary esetében megvolt a szülői jóváhagyás, több helyen még erre sincs szükség a nemváltoztatásához kiskorúaknál. Nem is kell elmenni a műtétig vagy a hormonkezelésig. Jogvédők alapvetően azt is kifogásolják, hogy a nevüket és névmásaikat is szabadon változtathatják a gyerekek gyámjaik beleegyezése nélkül.

Az NBC Wisconsinban számolt be egy ilyen esetről, ahol több szülő a helyi iskolakörzetet vonta perbe. Egy 12 éves lány szülei úgy nyilatkoztak, hogy ki kellett íratniuk a gyereküket az érintett iskolából, hogy megvédjék mentális egészségét és megőrizzék a szülői szerepüket. „Az iskolakörzet alkotmányos jogainkat sértette meg” - érveltek a szülők, mert beleegyezésük nélkül, sőt, tiltakozásuk ellenére fiú néven és névmásokkal hivatkoztak a lányukra az intézményben.

„Az iskolák nem írhatják felül a szülőket, amikor gyermekeikkel kapcsolatos döntésekről van szó. A nemi identitás megváltoztatása sem kivétel ezalól. Az iskoláknak meg kell egyezniük a szülőkkel, hogy mi a legjobb gyermekük számára” – nyilatkozta a pert beadó jogvédő szervezet megbízottja, Luke Berg.

Angliában akörül tört ki többhetes botrány, hogy egy birminghami általános iskolában a szülők beleegyezése nélkül tanítottak homoszexualitásról a gyerekeknek. Itt az iskola végül meghátrálásra kényszerült, és kijelentette, hogy az órákat csak azután tartják meg, hogy minden szülővel konzultáltak – írta a Guardian.

A gyerekek engedély nélküli befolyásolásának nem egyedi esete volt ez a szigetországban, az Origo beszámolója szerint idén nyáron egy londoni iskolát vont perbe egy anyuka, amiért négyéves kisfiát kötelezték arra, hogy részt vegyen a Pride-on. Keresztény vallása miatt kérte az iskolaigazgatót, hogy a fiának ne kelljen részt vennie a felvonuláson, ezt azonban megtagadták tőle – írta a portál.

Egyre inkább megfigyelhető, hogy gyakran óvodákban, iskolákban érzékenyítenek. Úgy látszik, a gyermekek váltak az LMBTQ-propagandának egyik elsődleges „céltáblájává”.