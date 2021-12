A fiatalok körében rendszeresen használt közösségi platformok már tömve vannak LMBTQ tartalmakkal, amelyek egy gyermek szellemi fejlődésére hatást gyakorolhatnak. Kétségtelenül ebben a fejlődési szakaszban a legsebezhetőbb a gyermek lelkivilága és személyisége. Sokszor maguk a szülők sincsenek tudatában annak, hogy a gyermekük milyen tartalmakat néz vagy olvas az interneten, így ez a tér az egyik táptalaja az érzékenyítésnek. „A fiatalok minden esetben gazdasági, politikai és ilyen módon stratégiai célpontok.” – jelentette ki Hal Melinda pszichológus a Magyar Nemzetnek adott korábbi interjújában, hozzátéve: a társadalom alakulásában, a jövő meghatározásában ezért fontos szerepük van.

A szakértő szerint cirkuláris okságot látunk. A fiatalok első szexuális aktusa egyre korábban történik, minden hamarabb érkezik el az életükben. Az izgalomkereső tevékenység és a kíváncsiság is egyre alacsonyabb korosztályban kap teret. A gyerekek ingerekkel elárasztott környezetben nőnek fel, sokan már az óvodás korban megismerkednek az okostelefonnal, tablettel és egyéb technológiai újdonságokkal. Ez olyan ingergazdag helyzet, amelyet az agy a későbbiekben is igényelni fog. A statikusabb tartalom unalmas. A fiatalok, gyerekek igényei és változó magatartásuk is visszahat a tartalomgyártókra – húzta alá Hal Melinda. Kiemelte, a szexualizált tartalmak kontroll és feldolgozás nélküli fogyasztása, a minták médiából történő elsajátítása egyértelműen káros.

Az Értékközpontú Pszichológusok Munkacsoportjának a szakemberei pedig azt nyilatkozták, egyértelműen a szülők felelőssége, hogy a gyermekeik milyen tartalmakhoz férnek hozzá. A fiatalok szexualitáshoz való viszonyában a pornóból vett elvárások, jelenetek, azok izgalmi szintjei mára beszivárogtak a gyermekek közvetlen környezetébe. Kutatások szerint egy mai gyerek átlagosan 11 évesen lát először pornót. „Nem biztos, hogy valaki felkészült az adott tartalomra, éppen ezért káros és kifejezetten veszélyes lehet egy olyan tartalom, amelyről egyébként felnőttként nem gondolnánk, hogy az problémát okozhat” – mutatott rá Hal Melinda pszichológus a HírTV Magyarország élőben című, korábbi műsorában.

Védelem

A gyermekek a korukból adódó, még ki nem alakult felelősségérzettel kerülnek szembe a média tartalmaival, ahol felnőtt döntéseket kellene hozniuk önkorlátozásról, kíváncsiságukat és ösztönös izgalomkeresésüket kellene szabályozniuk akár az internetes játékok, akár a szexuális tartalmak tekintetében. Így egyértelműen a szülők és az általuk hozott felelős döntések tudják megóvni a felnövekvő generációt az LMBTQ-lobbitól – hangsúlyozza a szakértő.

(A borítóképen: Nyugaton az LMBTQ lobbisták már bejutottak az óvodákba, az iskolákba, hogy érzékenyítsék a gyermekeket. Lopakodó propagandájuk - szexuális orientációjú kérdőív, meghívott transzvesztita előadó, LMBTQ-mesekönyv és -foglalkozás - egyes intézményekben már nálunk is felütötte a fejét - illusztráció)