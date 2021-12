Az önkormányzat a hagyományokhoz híven idén is megrendezi a közös adventi gyertyagyújtásokat a Hősök terén. Az ünnepi fényeket az első vasárnapon, november 28-án, 16 órakor kapcsolják majd fel, amit az első gyertya meggyújtása, az óvodások műsora és az ökumenikus adventi áhítat követ. A városban felkerültek a karácsonyi fények a kandeláberekre és a Városháza épületére. „Idén is az elmúlt évekhez hasonló módon díszítjük a várost, a Hősök terét és a körülötte lévő területeket, ahol a hagyományokhoz híven az idei évben is hétről hétre meggyújtjuk a gyertyákat a város adventi koszorúján. Most is lesznek újítások, amikkel szeretnénk az ünnepre hangolódást erősíteni lakosaink és a Felsőzsolcán átutazók körében.” – mondta Szarka Tamás polgármester. Az egyik ilyen újítás, hogy a gyerekek is díszíthetik a Hősök terén álló fát, valamint elhelyezhetik rajta a kívánságaikat levél, vagy rajz formájában. A polgármester bízik abban, hogy ezzel is új hagyományt teremtenek a városban.