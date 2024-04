Közlekedési baleset történt Múcsonyban április 29-én délután. A Kossuth Lajos úton ütközött össze két személygépkocsi, ahol is a vétlen járműben ülő egyik személy könnyebben megsérült.

Az elsődleges információk alapján a baleset azért történhetett mert a balesetet okozó gépjármű nem tartotta be a kötelező követési távolságot. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A hatóságok kérik, hogy óvatosan vezessenek és tartsák be a közlekedési szabályokat.