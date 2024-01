A családja és a magyar rendőrség is nagy erőkkel keresi Rigó Szabolcsot. A sajószentpéteri férfi az édesanyjával és az apjával ment ki Hollandiába dolgozni, ám miután nem jött be a számításuk, elindultak vissza Magyarországra. Vonattal akartak hazajutni, amikor Szabolcs a pályaudvaron eltűnt - számolt be róla a ripost.hu. Azt is írják, hogy borzalmas heteket él át egy nyolcfős sajószentpéteri család.

Azt is írják, hogy a család az interneten talált egy hirdetést, amiben magyar munkaerőt toboroztak az egyik arnhemi húsüzembe. A 10 tagú családból hárman - a szülők és Szabolcs - úgy döntöttek, szerencsét próbálnak. Elindultak a 150 ezres holland kisvárosba.

A férjem tíz nappal hamarabb elutazott oda, ott várt rám és a fiamra

- mesélte Rigó Zsoltné, aki szerint már az elejétől fogva úgy érezték, nem volt valami jó döntést Hollandiába menniük.

A férfi, aki az állást hirdette, azt ígérte, mindent elintéz, hogy munkába álljunk, de a helyi adózást sem tudtuk megoldani. Még a férjemnek sem, pedig ő tíz nappal hamarabb odaért, hogy legalább egyikünk el tudjon kezdeni dolgozni, amíg mi a papírjainkat elintézzük

- panaszkodott az asszony, hozzátéve: a szállásuk is lepukkant volt, és mivel nem volt elég pénzük, elindultak vissza, Magyarországra. Miután haza indultak, Szabolcs a pályaudvaron eltűnt, azóta nem tud a család róla semmit - tudta meg a boon.hu.