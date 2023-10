A takarítást, üzemeltetést a cég saját alkalmazottaival végeztette, ennek ellenére a bevallásaiban nagy összegű alvállalkozói számlákat szerepeltetett. Az Online Számla rendszerben látszott, hogy az alvállalkozói számlák egy része a vizsgált társaság ügyvezetőinek az érdekkörébe tartozó vállalkozásoktól származott, akik huzamosabb ideje nem nyújtottak be adóbevallást. Egy látszólag független alvállalkozó is képbe került, akivel kapcsolatban érdekes dologra lett figyelmes a hatóság. A vizsgálat alatt álló takarító-üzemeltető cég ügyvezetője, magánszemélyként a saját ügyfélkapujáról küldte be ennek az alvállalkozójának a hiányzó bevallásait és iratait. Ezzel bizonyítottá vált, hogy pontosan tudta, hogy alvállalkozója nem fizette meg azt az adót, amivel ő (a vizsgált társaság bevallásában) csökkentette a fizetendő adóját.

Büntetőfeljelentést is tettek

Az ellenőrzés során maga az ügyvezető is belekeveredett az általa kreált bonyolult számlázási láncolatba: befogadott olyan munkákról szóló alvállalkozói számlát is, amely munkáknál ő maga volt a számlakibocsátó alvállalkozója, és a teljesítés bizonyítottan megtörtént, hiszen az alkalmazottai elismerték a munkavégzést.

Az ügyben az adójogi következmények megállapítása mellett a NAV büntetőfeljelentést is kezdeményezett, tájékoztatta a Boon.hu-t a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.