Egy rövid SMS érkezett március 16-án este a 112-es segélyhívóra. Az üzenetben ennyi állt: „Hallássérült vagyok a párom megverte nekem”.

– Nem ritka, hogy valaki SMS-ben kér segítséget, általában a hallássérültek, vagy akik nem tudnak telefonálni, mert a bántalmazó hallótávolságra van tőlük – magyarázza Takács Dávid. – De néha vannak olyanok is, akik csak szórakoznak. Ha üzenetet kapunk, megnézzük, érkezett-e az adott számról már korábban hívás. Most is így jártam el, ekkor derült ki, hogy a kolléganő korábban már fogadott egy hívást erről a számról, azonban akkor nem szóltak bele. Azonnal válaszoltam az üzenetre, és megkérdeztem az SMS küldőjét, bajban van-e. Ilyenkor nehezíti a kommunikációt, hogy a kérdésünkre nem mindig kapunk választ, vagy ha igen, csak jóval később. Ekkor a kapott információkból kell eldönteni, valóban segítségre van-e szüksége az üzenet küldőjének. Ennél az esetnél is eltelt jó pár perc, mire megérkezett a válasz. A kérdésre, hogy bajban van-e, azt írta, igen, és elküldte a címét. Felvettem a kapcsolatot a rendőrséggel és a mentőszolgálattal, és elmondtam nekik az esetet.

Hosszú percekig nem érkezett válasz a bejelentőtől, ezért nem tudtam, milyen állapotban lehet, tudja-e olvasni az üzeneteket. Úgy éreztem, meg kell nyugtatnom, ezért megírtam neki, hogy a segítség úton van. Ekkor újabb üzenet érkezett a bajba jutott asszonytól, melyben azt írta, hogy a párja elnyomta rajta a cigarettacsikket, többször megütötte a lábát, és fel akarja őt gyújtani. Ezért értesítettem a tűzoltókat is. Ezt követően már több üzenet nem érkezett. Később a hatóságok visszajelzéséből megtudtam, hogy az asszony valóban sérüléseket szenvedett, de a segítség időben érkezett, ellátták, majd kórházba szállították, számolt be az esetről a rendőség a közösségi oldalán.