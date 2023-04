A főügyészség székházában tartott rendezvényen elsőként Dr. Miskolci László főügyész számolt be az ügyészség elmúlt évi tevékenységéről. Kiemelte, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei ügyészi szervezet az elmúlt időszak kihívásai – így a pandémia, a nehéz gazdasági körülmények és a háborús helyzet – ellenére is jól működött és alkalmazkodni tudott a nehézségekhez. Elmondta, hogy a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, sőt valamennyi ügyész rendelkezik az online otthondolgozás végrehajtásához szükséges informatikai felszereltséggel és kellő gyakorlattal, így home office keretében is változatlan színvonalon és volumenben tudták végrehajtani feladataikat.

Az észszerű energiafelhasználás érdekében számos, utóbb eredményesnek bizonyult intézkedés megtételére került sor. A főügyész kiemelten fontos feladatként határozta meg a nyomozások időtartamának csökkentését és az ügyészi fellebbezések hatékonyságának javítását, annak kiemelésével, hogy ez utóbbi cél sem vezethet az enyhének tartott bírósági ítéletek tudomásul vételéhez. Dr. Miskolci László végül köszönetét fejezte ki a vármegyében dolgozó ügyészek eredményes munkájáért.

Növekedett az ügyek száma

A büntetőjogi szakág tevékenységét bemutatva dr. Görömbei Róbert főügyészhelyettes utalt rá, hogy a regisztrált bűncselekmények száma és ezáltal az ügyérkezés az elmúlt évhez képest növekedett. Ezzel párhuzamosan emelkedett az előkészítő eljárások, a leplezett eszközök alkalmazása körében tett ügyészi intézkedések és a megvádolt személyek száma is. A vármegye ügyészi szervei továbbra is eredményesen és jelentős arányban alkalmazzák az eljárás gyorsítását célzó ügyészi intézkedéseket, mely különösen a tárgyalás mellőzésével, büntetővégzés meghozatalára irányuló bírósági eljárások indítványozása körében mutatkozik meg. A főügyészség váderedményessége meghaladta a 99%-ot, amely országos összehasonlításban is az egyik legjobb mutató.

Megugrott a szabálysértések száma

A közjogi szakág szakmai irányításáért felelős dr. Tisza Tamás Tibor főügyészhelyettes elmondta, hogy a közérdekvédelmi és a büntetés-végrehajtási szakterületen is növekedett az ügyek és ezáltal az ügyészi intézkedések száma. Jelentős emelkedés volt tapasztalható a szabálysértési ügyek, a saját kezdeményezésű magánjogi ügyek, az ügyészi intézkedésre irányuló kérelmek, valamint a büntetés-végrehajtási ügyészi vizsgálatok számában. Sokat fejlődött az ügyészség két szakága közötti együttműködés a környezet-, természet- és állatvédelmi ügyek terén.

Új kihívásokkal kell szembenézniük

Dr. Ibolya Tibor legfőbb ügyész helyettes elismerését fejezte ki a főügyészség és az alárendelt járási ügyészségek elmúlt évben végzett munkája kapcsán. Elmondta, hogy az ügyészségnek különös figyelmet kell fordítania a közhatalom gyakorlásával vagy a közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt - úgynevezett „dedikált” – bűncselekmények miatt indult büntetőeljárások törvényes és szakszerű lefolytatására, valamint az embercsempészés és a kiberbűnözés elleni hatékony büntetőjogi fellépésre.

A jövőt illetően kiemelte, hogy az ügyészi szervezetnek új kihívásokkal, - így elsősorban a járványhelyzet társadalmi utóhatásaival és a háborús helyzet által generált nehézségekkel - kell szembenéznie. Ezekre a problémákra az ügyészségnek megfelelő válaszokat, illetve megoldást kell találnia.