Már várják a barackot

A korai meleg időjárásnak köszönhetően már elkezdődött a cseresznyeszezon is, ami jelenleg 1500-2000 forint körüli kilóáron kapható. Nagy László elmondása szerint, ahogy a termés bővül, várhatóan ennek az ára is csökkenni fog. Heteken belül pedig a barack is megérkezik a piacokra, szintén jóval hamarabb, mint az megszokott lenne. A barack várhatóan nagyon népszerű lesz az idén, hiszen a tavalyi évben a termés 90 százaléka lefagyott májusban, tavalyelőtt is csak 50 százaléka maradt meg a várható termésnek, mondta el portálunknak márciusban Vladár Gábor családi vállalkozó.