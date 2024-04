Az Európában elérhető legmodernebb technológiával működő, nagyméretű betoncserepeket és azok kiegészítőit gyártó üzemet épít a Wienerberger a dél-borsodi Hejőpapin.

Az ünnepi alapkőletételen részt vett dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

Új piaci szegmens

"A magyar kormány gazdaságpolitikája és a Wienerberger cég filozófiája teljesen megegyezik, arról szól a gazdaságpolitika, hogy legyünk növekedés-orientáltak - hangsúlyozta köszöntőjében Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára, országgyűlési képviselő.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Tállai András országgyűlési képviselő, Heimo Scheuch, a Wienerberger AG igazgató tanácsának elnöke

Fotó: Vajda János

"A Wienerberger is növekszik, mindig növekszik. Ahogy a cégvezetés elmondta, akkor is abban gondolkodnak, hogy előre kell lépni, fejlődni, újabb gyárat építeni, amikor problémák vannak a világban, a gazdaságban. Sőt háborúk is vannak a világban, de a cég nem azt mondja, hogy várjunk ki, hanem hogy menjünk, haladjunk, növekedjünk - sorolta. - Kis ország vagyunk, nyitott ország vagyunk, ezen a kis piacon nem biztos, hogy meg tudunk élni, próbáljunk olyan termékeket előállítani, amelyek nemzetközi szinten is megállják a helyüket – mutatott rá a miniszterhelyettes.

A magyar kormány szerint innovációra van szükség és a mostani példában is azt hallhattuk, hogy a jelenlegi legújabb technika fog érkezni Hejőpapira

– tette hozzá.

Törekednek a fejlődésre

„A világ legnagyobb tégla- és Európa vezető tetőcserép gyártójaként folyamatosan törekszünk az innovációra és fontosnak tartjuk, hogy azon vásárlóink igényeire is tudjunk megoldásokat kínálni, akik inkább a betontermékekben hisznek. A Wienerberger továbbra is hosszú távra tervez Magyarországon, ezért folyamatosan modernizáljuk gyárainkat, folyamatainkat és új kapacitásokat hozunk létre. A most bejelentett Hejőpapi betoncserépgyár segítségével tejesen új piaci szegmensbe lépünk, miközben hozzájárulunk a magyar exportteljesítmény további növekedéséhez is” – mondta el Tarsoly József, a Wienerberger Magyarországért felelős ügyvezető igazgatója.

Miskolci Tibor, Hejőpapi polgármestere az ünnepségen köszönetét fejezte a több éves munkában együttműködő feleknek és reményének adott hangot, hogy a beruházás által tovább folytatódik a település fejlődése.