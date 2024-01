Több éve naponta járt el valaki a Kiss Ernő 17. szám alatti irodaház mellett, és több mint két évvel ezelőtt igény született arra, hogy megvegye az épületet. Kérte, nevét ne írjuk meg, de elképzeléseiről nyilatkozott.

„Mindig is nézegettem, tetszett ez a magas ház, aztán megfogalmazódott bennem, hogy jó lenne felújítani. Végül úgy döntöttem, beruházok. Hosszú folyamat volt ez, mint ahogyan szintén hosszú folyamat lesz majd a fejlesztése is. Az biztos, hogy magas minőségben szeretném elvégeztetni a felújítást, és az is biztos, hogy végül negyvennyolc 30-50 négyzetméteres lakás lesz kialakítva benne. De hogy ezek végül milyen funkciót kapnak, azt még nem tudom. Ez nagyban függ az engedélyeztetésektől. Szeretnénk majd megnyitni azt az utat, ami a HH2 alatt megy el, de nyilván ehhez is szükség van engedélyre, mert a terület osztatlan közös tulajdonban van” – mondta az új tulajdonos, aki azért adta a HH2 nevet az épületnek, mert kislányát Hannának hívják.

Kétlépcsős engedélyeztetés volt

Az új tulajdonos a Neo Építészműhely Kft.-hez fordult, hogy a felújítás megkezdődhessen.