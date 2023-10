Köztudott, hogy a Pennykben már 2017 óta van erre lehetőség, ám ha az ember bemegy a Vologda városrészen találhatóba, ott közlik, az ingyenes készpénzfelvétel minimum háromezer forintos vásárláshoz kötött, maximum húszezer forintot vehetek fel, ráadásul csak OTP-kártyával. Utánajártunk, hogy a vezetőség tud-e a feltételekről, amik így valójában szabályosak-e.

Mást gondolnak a boltok

Július elsejétől vásárlás alkalmával díjmentesen felvehető készpénz havonta két alkalommal, maximum negyvenezer forint értékben. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium szerint gyorsan átállhatnak majd azok a boltok, ahol már adott a bankkártyás fizetési lehetőség. (Ez ma már minden nagy boltban lehetséges – szerk. megj.) A cashbacket azért hozták létre, hogy olyan vidékeken is készpénzhez juthassanak a lakosok, ahol nincsenek ATM-ek. A cél tehát a vidék népességmegtartó erejének növelése. Az elképzelés jó, a kivitelezés azonban még várat magára.

Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője kérdéseinkre röviden az alábbi választ adta: „A bevezetést nem tervezzük.”

Pákolicz Attila, az Aldi Magyarországhoz tartozó sajtókapcsolatokért felelős Solutions Communications Kft. ügyvezető igazgatója úgy nyilatkozott, az Aldi Magyarország fontosnak tartja, hogy minél több innovatív megoldással nyújtson minőségi szolgáltatást a magyar vásárlóknak, és erősítse a vevői bizalmat. „A vállalat jelenleg is vizsgálja a cashbackrendszerekkel kapcsolatos lehetőségeket, döntés még nem született arról, hogy bevezeti-e bármelyik megoldást, ha igen, mikor kerülne erre sor.”

Az úttörő Penny

Hat évvel ezelőtt, 2017-ben vezették be a pénzkifizetési (cashback-) funkciót, ami azóta a teljes, immáron 229 Penny üzletet számláló hálózatban elérhető Magyarországon. A kormány intézkedésétől függetlenül a hazai üzletláncok közül elsőként tehát a ­Penny vezette be ezt a lehetőséget, célja ugyanaz volt, mint amiről a Gazdaságfejlesztési Minisztérium számolt be: a vevők készpénzhez jussanak azokon a területeken is, ahol kevés ATM található. ­Kazatsay Eszter, a Penny magyarországi kommunikációs vezetője nyilatkozott a pénzfelvét feltételeiről. „Sem a havi készpénzfelvétel összegére, sem pedig a tranzakciók számára vonatkozóan nincsen limit. Csupán azt kell a vásárlóknak észben tartaniuk, hogy havi két alkalommal, összesen 40 ezer forint összegig díjmentes a tranzakció. Jelenlegi tapasztalataink alapján egyébként elmondható, hogy most átlagosan 20 ezer forint összeget vesznek fel a vásárlók egy-egy készpénzfelvétel alkalmával, így az bőven a díjmentes kategóriába tartozik” – nyilatkozta, majd szó esett arról is, hogy valamennyi Penny áruházban egységes a szabályozás.

Probléma a gyakorlatban

A nyilatkozat szerint tehát valóban nincs vásárlási összeghatárhoz kötve a pénzfelvétel, sőt az sem, hogy maximum húszezret vehetek fel egy alkalommal, tehát ha akarom, egyetlen csokoládé kosárba dobásával is hozzájuthatok ingyenesen negyvenezer forinthoz a számlámról. Már csak egy kérdés maradt: miért csak OTP-kártyával? Levelezés után kiderült, hogy ez nem a bolttól függ, hanem a bankoktól.

„Jelenleg Magyarországon csak az OTP Bank bizonyos kártyákkal rendelkező ügyfelei érhetik el a szolgáltatást a Penny üzleteiben. A vállalat értesülése szerint még nem született döntés arról, hogy további bankokat is bevonnának ebbe a rendszerbe, de ez a Pennytől függetlenül történik, az üzletlánc oldaláról természetesen nincsen akadálya további bankkártyák bevonásának.”

Felkerestünk több bankot is, közülük kérdéseinkre az Erste Bank válaszolt. „Az Erste a POS-értékesítésben és -üzemeltetésben jelenleg nem érintett. A bank az általa kibocsátott kártyák esetében – a jogszabályi kötelezettséggel összhangban – július elsejétől már fogadja, kezeli és elszámolja a cashbacktranzakciókat, illetve érvényes ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozat esetében érvényesíti a cashbacktranzakciókra vonatkozó törvény szerinti kedvezményt. A törvény által biztosított ingyenes készpénzfelvételi lehetőség bankszámlához kapcsolódik, az a díjmentes készpénzfelvételre megjelölt bankszámlához kapcsolódó valamennyi betéti kártyával (társkártya is) igénybe vehető. Cashback esetében is a számlatulajdonos által megjelölt számlához tartozik a kedvezmény. Egy ügyfélnek a megjelölt számlájára adott naptári hónapban első két alkalommal, legfeljebb 40 ezer forint összegre vonatkozik” – válaszolta Pálosi Márta kommunikációs szakértő.