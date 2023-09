A legtöbb felsőoktatási intézményben már megkezdődött a tanítás, elindult a szorgalmi időszak. A ráhangolódás a kollégiumokban is elindult, többen már beköltözhettek, míg más diákok kénytelenek egyéb lakhatási megoldások után kutatni. Az otpotthon.hu adatai alapján bár a kiadó lakásárak emelkedtek, még mindig a kiadó panellakások nyújthatják a legkedvezőbb megoldást a diákoknak.

Még mindig trendi

A legtöbb panellakás az 1960-as és 1980-as évek között épült, számos országban a lakásokat a tömeges lakáspolitika részeként építették. Idővel ezek az épületek idősödtek, és az idősebb ingatlanok általában olcsóbbak lehetnek, mivel felújításra és karbantartásra lehet szükségük. Az ingatlan árát nagyban befolyásolja az elhelyezkedése. Ha egy panellakás távolabb található a városközponttól vagy egy kevésbé keresett környéken, akkor az árak általában alacsonyabbak lehetnek.

Több szempont is árképző

Az árakat az ingatlan állapota és felszereltsége is befolyásolhatja. Az olcsóbb panellakások gyakran egyszerűbb kialakítással és alapvető berendezésekkel rendelkezhetnek, és felújításra lehet szükségük. A lakások mérete és elrendezése is hatással lehet az árra. Kisebb vagy nehezebben használható elrendezésű lakások általában olcsóbbak lehetnek. Az ingatlanpiac kereslet-kínálati egyensúlyától függően az árak változhatnak. Ha sok panellakás áll kiadásra, és kevésbé van kereslet irántuk, az árak alacsonyabbak lehetnek. Az ingatlanok tulajdonosai különböző árazási stratégiákat alkalmazhatnak. Néhány tulajdonos lehet, hogy alacsonyabb áron kínálja kiadásra a lakásokat azért, hogy gyorsabban találjon bérlőt. Az ingatlanpiac időszakonként változik. Az árakat befolyásolhatják a gazdasági változások, az építési vagy felújítási tevékenységek, valamint más piaci tényezők.

Olcsóbb a fenntartásuk

Major Melinda, az Express Ingatlaniroda szakértője azt mondta korábban a portálunknak, hogy városokban, köztük Miskolcon is, az egyik legkeresettebbek a panellakások. „Az energiaválság óta a legtöbben ezeket a lakásokat keresik, hiszen olcsóbb a fenntartásuk és mivel maga a lakás is olcsóbb, így a bérletidíj is kedvezőbb egy bérlőnek” – mondta. Hozzátette: Miskolcon a kiadó lakások bérleti díjai olcsóbbak az országos átlagnál.

A legolcsóbbat keresik

A kiadó lakások fokozatos drágulása miatt erős kereslet lesz a legolcsóbban elérhető ingatlanok iránt. Budapesten a 40 négyzetméternél kisebb alapterületű lakásokat átlagosan 155 ezer forintért kínálják a bérlőknek, szemben a 240 ezer forintos budapesti átlagos bérleti díjjal. A kiadó fővárosi szobák esetében 80 ezer forint az átlagos bérleti díj. A legnagyobb egyetemvárosok közül Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsen, Szegeden és Veszprémben a garzonok átlagos bérleti díja 70-120 ezer forint, a bérelhető szobákat pedig 50-75 ezer forintos bérleti díjjal szerepelnek a kínálatban.

A kiadó lakások iránti kereslet már tavasz óta egyre erősödik, a kínálat pedig az elmúlt hetekben kezdett jelentősen bővülni, az utóbbi pár napban 300 új kiadó ingatlannal bővült a több mint 12 ezres kínálat – derül ki az ingatlan.com legújabb elemzéséből, amely ismerteti, Budapesten és a legnagyobb egyetemvárosokban mennyiért bérelhetőek a legolcsóbb árkategóriába tartozó – 40 négyzetméternél kisebb – garzonlakások és a kiadó szobák.