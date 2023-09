Egy avasi lakótelepen élő hölgy kereste meg portálunkat azzal, hogy a társasházuk lépcsőházába folyamatosan idegenek járnak be, gyakran a tetőtérnél végzik a szükségleteiket, de olyan is előfordult már, hogy fecskendőket találtak a lépcsőknél. „Ez a probléma több hónapja fennáll és már kezd tarthatatlanná válni és valakik mindig beengedik ezeket az alakokat a lépcsőházba” – mondta portálunknak a neve elhallgatását kérő lakó, aki azért nem vállalta a nevét, mert ahogy fogalmazott: „folyamatos rettegés övezi a mindennapjaikat”. Azt is elmondta, hogy szólni már nem is mernek az illetéktelenek, mert többször meg is fenyegették őket. „Itt teljesen lényegtelen, hogy nappal vagy éjszaka, idegenek ki-be járnak a társasházba, de van olyan is, hogy a bejárati ajtót nyitják ki valahogyan” – részletezte. Egy másik Gesztenyés utcában élő lakó arról számolt be portálunknak, hogy a villanyóraszekrényben gyakran szemetelnek, vizelnek ismeretlenek.

Fotó: Olvasónk

„Mindennapos probléma, megjelentek a csótányok, az ágyi poloskák is, hiába próbáljuk őket írtani, ameddig folyamatosan szeméttel van tele egy-két közös helyiség, addig teljesen felesleges. Az irtó szakember is elmondta, hogy csak akkor tudunk hatásosan fellépni a rovarok ellen, ha minden lakásban írtanának, azonban ez sajnos itt elmarad” – mondta. Arra is kitért, hogy többen a közös képviselőre várnak, azonban ő nem járhat el ilyen ügyekben, ő is csak a hatóságok segítségét kérheti.

Fotó: Olvasónk

Máshol is súlyos probléma

A hétvégén egy albérlet-kereső csoportban hasonló problémáról írt egy posztoló, aki képeket is megosztott. Azt írta: „az egyik lakás tulajdonosának hozzátartozója folyamatosan beszennyezi a társasház lépcsőházát és tehetetlenek ellene” – részletezte. Azt is leírta, hogy a közelmúltban a lépcsőn is feltehetően elesett és a vérző fejével összekente a közös helyiségeket. A posztját azzal zárta, hogy minél hamarabb szeretne elköltözni az adott lépcsőházból, mert folyamatos félelemben élnek.

A társasházi problémákkal kapcsolatban megkerestük a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrfőkapitányságot is. Többek között arra kérdeztük rá, hogy mit tehet egy lakó, ha illegális tevékenységet feltételez a társasházban, például kábítószerhasználatot, illetve arra is, hogy a rendőrség miként intézkedik egy ilyen esetben. Amint válaszolnak, közöljük.