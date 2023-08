Igen, lassul a piac, Miskolcon is, de ez a folyamat nem most indult – mondta. 2022 harmadik negyedévétől kezdődött egy fokozatos lassulás és a tapasztalata az, hogy a mélypontot tavasszal és a kora nyáron már megéltük és most már mintha a gödörből kezdenénk kijönni. Viszont alacsony eladások vannak, ezért nem lesz egy jó éve az ingatlanpiacnak Miskolcon - prognosztizálja a szakember. Ez épp úgy érvényes az új és a használt ingatlanokra is. Az új lakásokat a vevők úgy vásárolják, hogy közben eladják a régi, használt lakásukat, de ha nem tudják eladni, mert nincs rá kereslet, vagy csak alacsonyabb áron, akkor kevésbé valószínű, hogy belevágnak az új lakás vásárlásába. Vagy kivárnak a lakástulajdonosok, vagy nem újat vesznek a régi helyett, hanem használtat és megpróbálnak alkudni az árból, ezért csökkentek le a tranzakciók drasztikusan – mondta a Demeter Tibor.

Túl a gödör alján

Erős visszaesés figyelhető meg a lakásvásárlások piacán évről évre – mondta tapasztalatait a Demeter Ingatlanközpont tulajdonosa. Akik kitartják az ingatlan árát az a tapasztalat, hogy szinte biztos, hogy nem tudják eladni azt, ezért vagy lejjebb viszik az árat, de még az is lassabb, mint egy évvel ezelőtt, de sokan mégis kivárnak. Demeter Tibor szerint a gödör alján már túl vagyunk és lassan, de a vásárlók is kezdenek visszatérni erre a piacra, ami nem azt jelenti, hogy az árak is fölfelé fognak mozdulni, az árak még indig lefelé mennek, azt látom - mondta a szakember. A gazdasági mutatókból már azt látjuk, hogy elindultunk egy kicsit fölfelé. Ha el tudjuk érni az egy számjegyű inflációt, amit a kormány is ígér, és a szakemberek szerint ennek meg is van a realitása, akkor ez fel is tudja turbózni a vásárlóerőt, mert a banki kamatok is az inflációra vannak felfűzve, a bankok is várják a kamatok csökkenését. Ezek tudják generálni a piacot- tette hozzá a szakember.

Jövő nyáron

Az ingatlanpiac viszont egy lassú szegmens, a változások lassan realizálódnak, nyomatékosította Demeter Tibor. Ezért előre láthatóan jövő év közepétől lehet érezhető a nagyobb vásárlókedv a piacon – tette hozzá. Emellett a CSOK kivezetése a városokból is hatással van az ingatlanpiacra, 2024 január elsejétől, tehát, aki még ki tudja ezt használni, az élni fog vele Miskolcon is. Nem is a vételár, hanem az illetékmentesség miatt. Majd Demeter Tibor kérdésünkre elmondta, az egyetemre érkezők lakásvásárlása nem mozdít sokat a helyi lakáspiacon.